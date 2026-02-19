Vorteilswelt
Geldhahn zugedreht

Forensische Ambulanz muss schließen

Vorarlberg
19.02.2026 17:30
Hier war die Ambulanz untergebracht: Im Landeskrankenhaus Rankweil.
Hier war die Ambulanz untergebracht: Im Landeskrankenhaus Rankweil.
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Aus Geldmangel muss die Forensische Ambulanz im Landeskrankenhaus Rankweil schließen – eine professionelle Weiterführung sei unter den aktuellen Umständen nicht mehr zu garantieren, heißt es vom zuständigen Institut für Sozialdienste. 

Mit Ende März 2026 endet der Betrieb der Forensischen Ambulanz Vorarlberg und damit auch die rund 20-jährige Tätigkeit des Institut für Sozialdienste (ifs) in diesem Bereich am Standort Landeskrankenhaus Rankweil. Ausschlaggebend für diesen Schritt sind laut einer Aussendung des ifs die „seit Jahren unzureichenden finanziellen Rahmenbedingungen“. Diese hätten dazu geführt, dass das ifs den Vertrag zur Umsetzung und Weiterführung der Forensischen Ambulanz mit 31. Dezember 2025 gegenüber dem zuständigen Ressort im Justizministerium gekündigt habe. Vorarlberg ist damit neben dem Burgenland das einzige Bundesland ohne Forensische Ambulanz.

Trotz wiederholter Hinweise auf den dringenden Handlungsbedarf und mehrerer Gespräche mit den zuständigen Stellen des Bundes sei keine tragfähige finanzielle Grundlage zustande gekommen: „Über mehrere Monate hinweg haben wir versucht, Lösungen zu finden. Wir haben deutlich gemacht, dass die bestehende Finanzierung nicht ausreicht, um den hohen fachlichen und personellen Anforderungen gerecht zu werden“, erklärt ifs-Geschäftsführerin Martina Gasser. „Mit den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln ist es uns nicht möglich, ausreichend ärztliches Fachpersonal zu gewinnen und die Ambulanz in der notwendigen Qualität weiterzuführen.“

Erschwerend hinzukommt, dass auch das Land ausfällt, denn dieses habe die Strukturförderung eingestellt. „Unter diesen Voraussetzungen konnten wir als Träger keine Verantwortung für einen Weiterbetrieb übernehmen“, erklärt Gasser. 

Rückfallsrisiken minimieren
Die Forensische Ambulanz hat Menschen nach der Haftentlassung ambulant weiterbehandelt und betreut. Dabei handelte es sich um Personen, bei denen im Zusammenhang mit einer Straftat eine psychische Erkrankung oder eine schwere Persönlichkeitsstörung festgestellt wurde. Die Betreuung erfolgte in der Regel auf Basis gerichtlicher Weisungen im Rahmen der Entlassungsauflagen. Konkret ging es dabei um Medikationskontrolle, psychotherapeutische Begleitung, psychiatrische Behandlungen und Risikoeinschätzungen. So sollten Rückfallsrisiken minimiert und auf Krisen frühzeitig reagiert werden. Im Schnitt wurden jährlich rund 35 Personen behandelt.   

 

Vorarlberg
19.02.2026 17:30
Vorarlberg
Körperverletzung
Lehrling überfuhr Freund mit Gabelstapler
In Cremona
Maxi Taucher startet mit Sieg in eine neue Ära
Ärger im Stadtrat
Kinz erhält neue Agenden – Schoch ist das zu wenig
Entnahme gefordert
LWK-Präsident Moosbrugger nimmt Biber ins Visier
