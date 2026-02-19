Lehrling überfuhr Freund mit Gabelstapler

Opfer: „Er ist ja immer noch mein Freund“

Knapp zwei Monate später ist der 18-Jährige noch immer auf Krücken angewiesen und im Krankenstand. Auf den Angeklagten böse ist der junge Mann allerdings nicht. „Er ist ja noch immer mein Freund“, versichert er Richterin Sabrina Tagwercher. Weshalb er auch auf Schmerzensgeld verzichtet. Eine große Geste, die den 19-jährigen Angeklagten vor einem persönlichen finanziellen Desaster bewahrt. Zumal der Lehrling noch eine offene BH-Strafe hat. Außerdem schlägt bei ihm ein Eintrag im Strafregister zu Buche. Auch der Bonus einer Diversion, bei der er einst zur Leistung von Sozialstunden verpflichtet worden war, ist dahin.