Kinz erhält neue Agenden – Schoch ist das zu wenig

„Auf Anregung der offenen Jugendarbeit wurde eine Neuverteilung geprüft. Für die Arbeit im Jugendbereich ist ein vertrauensvolles Umfeld wesentlich. Mit der nun vorgenommenen organisatorischen Anpassung stellen wir sicher, dass die Jugendarbeit in unserer Stadt weiterhin verlässlich und im Dialog mit allen Partnern geführt wird“, ließen Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) und Vizebürgermeister Roland Frühstück (ÖVP) in einer Aussendung wissen. Ritsch übernimmt künftig die Verantwortung für alle Jugendagenden. Die Musikschule Bregenz wird in das Ressort „Familie und Kinder, Schule und Bildung“ von Stadträtin Eveline Miessgang integriert.

„Habe mich nochmals entschuldigt“

Auch Kinz scheint mit der Umverteilung der Ressorts zufrieden zu sein. „Bürgermeister Ritsch ist mit seinem Wunsch an mich herangetreten, und in einem konstruktiven Austausch mit allen Beteiligten haben wir uns geeinigt“, ließ er wissen. Mit den neuen Ressortzuteilungen könne gemeinsam für Bregenz weitergearbeitet werden. „Für meine Aussagen zur Gedenkkultur im Landtag, die ich bereits mehrfach klargestellt habe, habe ich mich auch im gemeinsamen Austausch nochmals entschuldigt“, betonte Kinz.