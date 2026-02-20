AK: Teilzeit-Diskussionen zeugen von „Unkenntnis“

Bei Kindern unter 15 Jahren wird Teilzeit für Frauen fast zum Regelfall (79,5 Prozent), während die Teilzeitquote der Männer auf knapp acht Prozent sinkt. Sind die Kinder älter als 15 Jahre, sinkt die Teilzeit-Quote bei den Frauen auf 60 Prozent, bei den Männern bleibt sie bei rund acht Prozent. Der Anteil der Frauen, die Betreuungspflichten als Grund für die Teilzeit angeben, ist in Österreich dreimal höher als im EU-27-Durchschnitt.