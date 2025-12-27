Schwerer Quad-Unfall bei Pisteneinsatz in Kärnten

Mitten in der Nacht, wenn auf den Pisten alles für den nächsten Skitag vorbereitet wird, ist es in Unterkärnten zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Mitarbeiter eines Skigebiets wurde bei Beschneiungsarbeiten schwer verletzt.
In der Nacht auf Samstag, gegen 3.40 Uhr, waren zwei Angestellte eines Unterkärntner Skigebiets getrennt voneinander mit Quads auf einer Talabfahrt unterwegs. Ein 39-jähriger Mann aus Slowenien fuhr über eine unpräparierte Schneefläche, während ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Quad eine präparierte Piste benutzte.
Kontrolle über Fahrzeug verloren
Plötzlich geriet der 55-Jährige auf eine vereiste Stelle. Beim Versuch, durch starkes Auslenken in den unpräparierten Bereich auszuweichen, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Quad überschlug sich in der Folge mehrfach.
„Der Mann zog sich dabei vermutlich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt direkt an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, schildert die Polizei.
