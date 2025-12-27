Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz nach Weihnachten

Baseballschläger: Familienstreit eskaliert völlig

Kärnten
27.12.2025 12:22
Die Nacht auf Samstag war für die Polizei in Klagenfurt keine ruhige.
Die Nacht auf Samstag war für die Polizei in Klagenfurt keine ruhige.(Bild: Christof Birbaumer)

Nur zwei Tage nach Weihnachten kam es im Klagenfurter Ortsteil Viktring zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien, sodass die Polizei gleich dreimal ausrücken musste.

0 Kommentare

Vom Weihnachtsfrieden keine Spur: Freitagabend endete ein Streit zwischen zwei Familien in Viktring nicht nur auf der Polizeistation, sondern auch im Krankenhaus. Die Polizei war gleich dreimal vor Ort: Zuerst hatte alles mit einer gefährlichen Drohung angefangen, die im Zuge der Auseinandersetzung ausgesprochen worden sein soll. Doch das war nur der Beginn: Denn kurz nachdem die Polizeibeamten die Örtlichkeit wieder verlassen hatten, soll jemand beim Haus des Beschuldigten versucht haben, die Türe einzuschlagen und so ins Haus zu gelangen: „Das ist nicht gelungen“, schildert die Polizei.

Von Polizeistation gleich zur Rauferei
Die vermeintlichen Täter, deren Namen der Polizei genannt werden konnten, hatten aber schon vor Ankunft der Beamten die Flucht ergriffen: „Im Zuge der Fahndung im Nahbereich konnten diese Männer im Alter von 40 und 47 Jahren angehalten und befragt werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Doch auch nach der Befragung auf der Polizeistation ging der Konflikt weiter. Nur kurze Zeit später ging ein neuerlicher Notruf ein: „Beim Kreisverkehr in Viktring ist es zu einer Rauferei gekommen.“

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Überschlug sich
Schwerer Quad-Unfall bei Pisteneinsatz in Kärnten
27.12.2025

Mit Baseballschläger bewaffnet
Die beiden zuvor befragten Männer seien laut bisherigen Ermittlungsstand von einem 26-jährigen Mann mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und dabei unbestimmten Grades verletzt worden: „Der 26-jährige Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Die beiden Verletzten wurden ins Klinikum bzw. ins UKH gebracht“, so die Polizeibeamten, die nun außerdem noch einen Unfall klären müssen, zu dem es im Zuge der Rauferei gekommen war.

„Ob der Unfall der Auslöser der Rauferei, oder aufgrund der Rauferei passiert ist, muss ermittelt werden“, wird der „Krone“ erklärt. Weitere Erhebungen diesbezüglich werden von der Kriminalpolizei geführt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
Weihnachten
KrankenhausMänner
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
270.212 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
161.197 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
136.316 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Kärnten
Kurz nach Weihnachten
Baseballschläger: Familienstreit eskaliert völlig
Ein SPÖ-Rückkehrer
Roter Personal-Umbau geht in die nächste Runde
Eishockey-Ticker
Kärnten-Derby! KAC gegen VSV ab 14.30 Uhr LIVE
Überschlug sich
Schwerer Quad-Unfall bei Pisteneinsatz in Kärnten
„Schadet uns allen!“
Dieb am Christkindlmarkt: Bäume und Schmuck weg!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf