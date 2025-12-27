Baseballschläger: Familienstreit eskaliert völlig

Vom Weihnachtsfrieden keine Spur: Freitagabend endete ein Streit zwischen zwei Familien in Viktring nicht nur auf der Polizeistation, sondern auch im Krankenhaus. Die Polizei war gleich dreimal vor Ort: Zuerst hatte alles mit einer gefährlichen Drohung angefangen, die im Zuge der Auseinandersetzung ausgesprochen worden sein soll. Doch das war nur der Beginn: Denn kurz nachdem die Polizeibeamten die Örtlichkeit wieder verlassen hatten, soll jemand beim Haus des Beschuldigten versucht haben, die Türe einzuschlagen und so ins Haus zu gelangen: „Das ist nicht gelungen“, schildert die Polizei.