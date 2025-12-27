Baseballschläger: Familienstreit eskaliert völlig

Nur zwei Tage nach Weihnachten kam es im Klagenfurter Ortsteil Viktring zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien, sodass die Polizei gleich dreimal ausrücken musste.
Vom Weihnachtsfrieden keine Spur: Freitagabend endete ein Streit zwischen zwei Familien in Viktring nicht nur auf der Polizeistation, sondern auch im Krankenhaus. Die Polizei war gleich dreimal vor Ort: Zuerst hatte alles mit einer gefährlichen Drohung angefangen, die im Zuge der Auseinandersetzung ausgesprochen worden sein soll. Doch das war nur der Beginn: Denn kurz nachdem die Polizeibeamten die Örtlichkeit wieder verlassen hatten, soll jemand beim Haus des Beschuldigten versucht haben, die Türe einzuschlagen und so ins Haus zu gelangen: „Das ist nicht gelungen“, schildert die Polizei.
Von Polizeistation gleich zur Rauferei
Die vermeintlichen Täter, deren Namen der Polizei genannt werden konnten, hatten aber schon vor Ankunft der Beamten die Flucht ergriffen: „Im Zuge der Fahndung im Nahbereich konnten diese Männer im Alter von 40 und 47 Jahren angehalten und befragt werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Doch auch nach der Befragung auf der Polizeistation ging der Konflikt weiter. Nur kurze Zeit später ging ein neuerlicher Notruf ein: „Beim Kreisverkehr in Viktring ist es zu einer Rauferei gekommen.“
Mit Baseballschläger bewaffnet
Die beiden zuvor befragten Männer seien laut bisherigen Ermittlungsstand von einem 26-jährigen Mann mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und dabei unbestimmten Grades verletzt worden: „Der 26-jährige Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Die beiden Verletzten wurden ins Klinikum bzw. ins UKH gebracht“, so die Polizeibeamten, die nun außerdem noch einen Unfall klären müssen, zu dem es im Zuge der Rauferei gekommen war.
„Ob der Unfall der Auslöser der Rauferei, oder aufgrund der Rauferei passiert ist, muss ermittelt werden“, wird der „Krone“ erklärt. Weitere Erhebungen diesbezüglich werden von der Kriminalpolizei geführt.
