Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flugverkehr umgeleitet

Großraumjets mit hunderten Passagieren in Kärnten

Kärnten
20.02.2026 14:13
Diese zwei Großraummaschinen der AUA mussten in Klagenfurt landen.
Diese zwei Großraummaschinen der AUA mussten in Klagenfurt landen.(Bild: Hannes Mößlacher)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Schnee, Wind und schlechte Sicht: Das Winterchaos legte am Freitagvormittag auch den Betrieb am Flughafen Wien teilweise lahm. Start- und Landebahn mussten gesperrt werden. Zahlreiche Flüge wurden umgeleitet – und plötzlich stand Kärnten im Mittelpunkt des internationalen Luftverkehrs.

0 Kommentare

Der teils heftige Schneefall in weiten Teilen Österreichs schränkte am Freitagvormittag auch den Luftverkehr ein – und genau aus diesem Grund herrschte am Airport  Klagenfurt reger Betrieb. So landeten am kleinen und vom Schneechaos verschont gebliebenen Klagenfurter Flughafen Maschinen, die dort sonst kaum zu sehen sind. Besonders auffällig: Zwei Großraumflugzeuge der Austrian Airlines aus den USA.

„Dreamliner“ aus New York 767 aus Washington
Um 8.30 Uhr setzte ein „Dreamliner“ aus New York auf. Das ist eine moderne Langstreckenmaschine vom Typ Boeing 787 mit knapp 300 Sitzplätzen. Nur eine halbe Stunde später folgte eine Boeing 767 aus Washington. 

Ganz reibungslos lief es nicht. Die mobilen Gangway-Treppen mussten erst an die Höhe der Großraumflieger angepasst werden. Das dauerte etwas. Geduld war gefragt – bei den Passagierinnen und Passagieren ebenso wie beim Bodenpersonal.

Die Boeings werden von „leer“ Ersatzcrews nach Wien geflogen.
Die Boeings werden von „leer“ Ersatzcrews nach Wien geflogen.(Bild: Hannes Mößlacher)

Ein Teil der Reisenden blieb vorerst in Klagenfurt. Andere mussten improvisieren. Die Weiterreise erfolgte mit dem Zug in Richtung Wien oder Linz. „Am Freitagnachmittag wurden Ersatzcrews eingeflogen. Sie übernehmen die Maschinen und bringen sie zurück nach Wien, sobald es die Wetterlage zulässt“, heißt es.

Das Schneechaos zeigt, wie rasch der internationale Flugverkehr ins Wanken geraten kann. Innerhalb weniger Stunden wurde Klagenfurt vom Regionalflughafen zum Ausweich-Drehkreuz. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
20.02.2026 14:13
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
424.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
169.388 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
162.301 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1724 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1458 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Kärnten
Flugverkehr umgeleitet
Großraumjets mit hunderten Passagieren in Kärnten
Mega-Verkehrsprojekt
Neuer Karawankentunnel geht bald in Betrieb
Krone Plus Logo
Denkt auch an Abstieg
Trainerdiskussion? Das sagt WAC-Boss Riegler dazu!
Ein Geheimtipp
Malerische Naturschnee-Tour in den Nockbergen
Krone Plus Logo
Bleibt er beim KAC?
Karriereende: So sieht Jan Mursak seine Zukunft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf