Großraumjets mit hunderten Passagieren in Kärnten

Der teils heftige Schneefall in weiten Teilen Österreichs schränkte am Freitagvormittag auch den Luftverkehr ein – und genau aus diesem Grund herrschte am Airport Klagenfurt reger Betrieb. So landeten am kleinen und vom Schneechaos verschont gebliebenen Klagenfurter Flughafen Maschinen, die dort sonst kaum zu sehen sind. Besonders auffällig: Zwei Großraumflugzeuge der Austrian Airlines aus den USA.