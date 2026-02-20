Großraumjets mit hunderten Passagieren in Kärnten

Schnee, Wind und schlechte Sicht: Das Winterchaos legte am Freitagvormittag auch den Betrieb am Flughafen Wien teilweise lahm. Start- und Landebahn mussten gesperrt werden. Zahlreiche Flüge wurden umgeleitet – und plötzlich stand Kärnten im Mittelpunkt des internationalen Luftverkehrs.
Der teils heftige Schneefall in weiten Teilen Österreichs schränkte am Freitagvormittag auch den Luftverkehr ein – und genau aus diesem Grund herrschte am Airport Klagenfurt reger Betrieb. So landeten am kleinen und vom Schneechaos verschont gebliebenen Klagenfurter Flughafen Maschinen, die dort sonst kaum zu sehen sind. Besonders auffällig: Zwei Großraumflugzeuge der Austrian Airlines aus den USA.
„Dreamliner“ aus New York 767 aus Washington
Um 8.30 Uhr setzte ein „Dreamliner“ aus New York auf. Das ist eine moderne Langstreckenmaschine vom Typ Boeing 787 mit knapp 300 Sitzplätzen. Nur eine halbe Stunde später folgte eine Boeing 767 aus Washington.
Ganz reibungslos lief es nicht. Die mobilen Gangway-Treppen mussten erst an die Höhe der Großraumflieger angepasst werden. Das dauerte etwas. Geduld war gefragt – bei den Passagierinnen und Passagieren ebenso wie beim Bodenpersonal.
Ein Teil der Reisenden blieb vorerst in Klagenfurt. Andere mussten improvisieren. Die Weiterreise erfolgte mit dem Zug in Richtung Wien oder Linz. „Am Freitagnachmittag wurden Ersatzcrews eingeflogen. Sie übernehmen die Maschinen und bringen sie zurück nach Wien, sobald es die Wetterlage zulässt“, heißt es.
Das Schneechaos zeigt, wie rasch der internationale Flugverkehr ins Wanken geraten kann. Innerhalb weniger Stunden wurde Klagenfurt vom Regionalflughafen zum Ausweich-Drehkreuz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.