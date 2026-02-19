Vorteilswelt
Was tut sich in OÖ?

Ferienspaß und Action für die ganze Familie

Oberösterreich
19.02.2026 14:00
(Bild: Krone KREATIV/Zoo Schmiding/Peter Sterns, AEC/Birgit Cakir, Markus Wenzel, theater tabor)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In den Semesterferien kommt bestimmt keine Langeweile auf. Viele Institutionen haben sich spezielle Programme für diese Woche einfallen lassen. Vom Zoo Schmiding, wo Besucher Giraffen füttern dürfen, bis hin zum Welser Eis-8er, der in die Verlängerung geht, bringt vor allem die Aktion Museum Total Augen zum Strahlen. Gleich acht Linzer Museen öffnen mit nur einem Ticket ihre Türen für Gäste.

Kinder ab 3 Jahren dürfen gerne mitspielen, wenn Gudrun Moser und Maria Schwarz als „Zwick“ und ...
Kinder ab 3 Jahren dürfen gerne mitspielen, wenn Gudrun Moser und Maria Schwarz als „Zwick“ und „Zwack“ im Theater Kornspeicher in Wels durch das Märchen der Gebrüder Grimm führen. Datum: Sonntag, 22. Februar, Beginn um 10.30 Uhr Infolink: www.kornspeicher.at(Bild: Kornspeicher)
Die GSS Cross Challenge feiert in Höcking, nur wenige Minuten von Schärding entfernt, Premiere. ...
Die GSS Cross Challenge feiert in Höcking, nur wenige Minuten von Schärding entfernt, Premiere. Die Strecke führt über Feld, Wald & Wiese. Jede Runde ist 1 Kilometer lang und weist 22 Höhenmeter auf – eine Prüfung für Ausdauer & Technik. Datum: Sonntag, 22. Februar, ab 13 Uhr Infolink: www.g-ss.at(Bild: Gierlinger Sport Services)
Das theater tabor spielt im Linzer Theater Maestro (Bismarckstr. 18). Am Programm steht „Komm, ...
Das theater tabor spielt im Linzer Theater Maestro (Bismarckstr. 18). Am Programm steht „Komm, wir finden einen Schatz“ aus der Reihe „Tiger & Bär“ von Janosch. Geeignet ist das Stück für alle ab 3 Jahren. Datum: Samstag, 21. Februar, um 15 Uhr Infolink: www.theater-tabor.at(Bild: theater tabor)
Weil sie so beliebt ist, geht die Welser Ei-8erBahn in die Verlängerung. Bis Ende der ...
Weil sie so beliebt ist, geht die Welser Ei-8erBahn in die Verlängerung. Bis Ende der Semesterferien kann am Stadtplatz auf 800 m2 gekurvt werden. Ein 120 Meter langer Eispfad in Form eines Achters lädt zu ausgedehnten Runden ein. Datum: bis 22. Februar Infolink: www.wels.at(Bild: Markus Wenzel)
Ausgezeichnet u. a. mit dem Deutschen Jazzpreis und dem Amadeus Austrian Music Award stehen ...
Ausgezeichnet u. a. mit dem Deutschen Jazzpreis und dem Amadeus Austrian Music Award stehen Shake Stew für eine Mischung aus tranceartigen Klanglandschaften und kollektiver Ekstase. Zu sehen im Alten Hallenbad Gallneukirchen. Datum: Samstag, 21. Februar, 19 Uhr Infolink: www.kulturpool-gusental.at(Bild: Victoria Nazarova)
In Weyer dreht sich alles um den Biber. Auf einer spannenden Schnitzeljagd entlang der Enns und ...
In Weyer dreht sich alles um den Biber. Auf einer spannenden Schnitzeljagd entlang der Enns und des Gaflenzbaches entdecken Kinder Spuren von großen Nagetieren und erfahren, wie und wo sie leben. Datum: Donnerstag, 19. Februar Infolink: www.steyr-nationalpark.at/erlebnis-shop(Bild: Simone Riegler Tauer)
Eine Komödie wie aus dem wahren Leben zeigt die Theatergruppe Weißkirchen an der Traun im ...
Eine Komödie wie aus dem wahren Leben zeigt die Theatergruppe Weißkirchen an der Traun im Pfarrheim (gegenüber der Kirche). Parkplätze sind vorhanden. Datum: von 20. Februar bis 8. März, immer freitags, samstags und sonntags Infolink und Karten: www.theater-weisskirchen.at(Bild: zVg)
1 Ticket, 4 Tage, 8 Linzer Museen – bei der Ferienaktion mit dabei sind Ars Electronica Center ...
1 Ticket, 4 Tage, 8 Linzer Museen – bei der Ferienaktion mit dabei sind Ars Electronica Center (am Foto), Francisco Carolinum, Lentos Kunstmuseum, Schlossmuseum, StifterHaus, Nordico Stadtmuseum, OK Linz und voestalpine Stahlwelt. Datum: bis 22. Februar Infolink: www.museum-total.at(Bild: Ars Electronica Center_Birgit Cakir)
Für die Semesterferien hat sich der Zoo Schmiding in Krenglbach etwas Besonderes einfallen ...
Für die Semesterferien hat sich der Zoo Schmiding in Krenglbach etwas Besonderes einfallen lassen. Erlebt werden können Spezialführungen zu „Tiere in der kalten Jahreszeit“, Besuche bei Tapiren und Capybaras oder auch Fütterungen der Giraffen. Datum: bis 22. Februar Infolink: www.zooschmiding.at(Bild: Zoo Schmiding/Peter Sterns)
Seinen ersten Brauchtumsabend in diesem Jahr veranstaltet der Ischler Trachtenverein in der ...
Seinen ersten Brauchtumsabend in diesem Jahr veranstaltet der Ischler Trachtenverein in der Trinkhalle Bad Ischl mit Tänzen und Schuhplattlern aus der Region. Auch die Kindergruppe zeigt ihr Können. Datum: Freitag, 20. Februar, 19.30 Uhr Infolink: www.badischl.salzkammergut.at(Bild: GTEV D&#39;Ischler)
Oberösterreich
19.02.2026 14:00
Oberösterreich

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket"-System sorgt für langes Warten
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen"
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Krone Plus Logo
Stress um Schulnoten
„Unser Kind macht sich den Druck selber!“
Was tut sich in OÖ?
Ferienspaß und Action für die ganze Familie
TopTalent Eishockey
„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“
Krone Plus Logo
Familien-Business
Die Scharrers haben Eisstockschießen im Blut
Krone Plus Logo
Star im „Krone“-Talk
„Persönliche Gefühle während ,Dreh‘ gehören dazu“
