Ferienspaß und Action für die ganze Familie

Kinder ab 3 Jahren dürfen gerne mitspielen, wenn Gudrun Moser und Maria Schwarz als „Zwick“ und „Zwack“ im Theater Kornspeicher in Wels durch das Märchen der Gebrüder Grimm führen. Datum: Sonntag, 22. Februar, Beginn um 10.30 Uhr Infolink: www.kornspeicher.at (Bild: Kornspeicher)

Die GSS Cross Challenge feiert in Höcking, nur wenige Minuten von Schärding entfernt, Premiere. Die Strecke führt über Feld, Wald & Wiese. Jede Runde ist 1 Kilometer lang und weist 22 Höhenmeter auf – eine Prüfung für Ausdauer & Technik. Datum: Sonntag, 22. Februar, ab 13 Uhr Infolink: www.g-ss.at (Bild: Gierlinger Sport Services)

Das theater tabor spielt im Linzer Theater Maestro (Bismarckstr. 18). Am Programm steht „Komm, wir finden einen Schatz“ aus der Reihe „Tiger & Bär“ von Janosch. Geeignet ist das Stück für alle ab 3 Jahren. Datum: Samstag, 21. Februar, um 15 Uhr Infolink: www.theater-tabor.at (Bild: theater tabor)

Weil sie so beliebt ist, geht die Welser Ei-8erBahn in die Verlängerung. Bis Ende der Semesterferien kann am Stadtplatz auf 800 m2 gekurvt werden. Ein 120 Meter langer Eispfad in Form eines Achters lädt zu ausgedehnten Runden ein. Datum: bis 22. Februar Infolink: www.wels.at (Bild: Markus Wenzel)

Ausgezeichnet u. a. mit dem Deutschen Jazzpreis und dem Amadeus Austrian Music Award stehen Shake Stew für eine Mischung aus tranceartigen Klanglandschaften und kollektiver Ekstase. Zu sehen im Alten Hallenbad Gallneukirchen. Datum: Samstag, 21. Februar, 19 Uhr Infolink: www.kulturpool-gusental.at (Bild: Victoria Nazarova)

In Weyer dreht sich alles um den Biber. Auf einer spannenden Schnitzeljagd entlang der Enns und des Gaflenzbaches entdecken Kinder Spuren von großen Nagetieren und erfahren, wie und wo sie leben. Datum: Donnerstag, 19. Februar Infolink: www.steyr-nationalpark.at/erlebnis-shop (Bild: Simone Riegler Tauer)

Eine Komödie wie aus dem wahren Leben zeigt die Theatergruppe Weißkirchen an der Traun im Pfarrheim (gegenüber der Kirche). Parkplätze sind vorhanden. Datum: von 20. Februar bis 8. März, immer freitags, samstags und sonntags Infolink und Karten: www.theater-weisskirchen.at (Bild: zVg)

1 Ticket, 4 Tage, 8 Linzer Museen – bei der Ferienaktion mit dabei sind Ars Electronica Center (am Foto), Francisco Carolinum, Lentos Kunstmuseum, Schlossmuseum, StifterHaus, Nordico Stadtmuseum, OK Linz und voestalpine Stahlwelt. Datum: bis 22. Februar Infolink: www.museum-total.at (Bild: Ars Electronica Center_Birgit Cakir)

Für die Semesterferien hat sich der Zoo Schmiding in Krenglbach etwas Besonderes einfallen lassen. Erlebt werden können Spezialführungen zu „Tiere in der kalten Jahreszeit“, Besuche bei Tapiren und Capybaras oder auch Fütterungen der Giraffen. Datum: bis 22. Februar Infolink: www.zooschmiding.at (Bild: Zoo Schmiding/Peter Sterns)