Neuschnee erwartet

Bevor es wärmer wird, zeigt Winter seine Muskeln

Oberösterreich
19.02.2026 17:30
„Frau Holle“ zeigt sich noch einmal von ihrer fleißigen Seite.
„Frau Holle“ zeigt sich noch einmal von ihrer fleißigen Seite.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

In einigen Teilen des Bundeslandes beginnt es bereits am Abend zu schneien, im Rest des Landes ist es spätestens am Freitagmorgen weiß. Von Italien kommend erwarten die Meteorologen große Mengen an Neuschnee. Danach setzt sich aber endgültig der Frühling durch.

Hartnäckig präsentiert sich Frau Holle in den oberösterreichischen Semesterferien. Auch in der Nacht auf den Freitag wird sie wieder fleißig sein. Zwischen fünf und 15 Zentimeter Neuschnee prognostizierten die Experten für den Freitagmorgen. „Auch im Frühverkehr wird es noch vermehrt Schneefall geben. Im Mühlviertel hört es als erstes zum Schneien auf“, schildert Meteorologe Christian Ortner von der GeoSphere Austria.

Zwischen 20 und 30 Zentimeter
Am Nachmittag ist dann mit kaum noch Niederschlag zu rechnen, und es kommt die Sonne immer öfters durch. „Auf den Bergen sind zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee möglich“, so der Wetterfrosch. Das hat dann natürlich Einfluss auf die ohnedies schon angespannte Lawinengefahr abseits der präparierten Pisten. Der kurze Wintereinbruch am Freitag soll allerdings der letzte für diese Wintersaison gewesen sein.

Warmfront mit Wind und Regen
„Am Samstag kommt vom Westen her eine Warmfront, und es wird wechselhaft, mit viel Wind und Regen. Das Markante ist, dass die Temperaturen stark ansteigen werden“, erklärt Ortner. Werden für Samstag bis zu neun Grad prognostiziert, sind es am Sonntag bis zu zwölf.

Und am Montag kann das Thermometer bis auf frühlingshafte 13 Grad in die Höhe klettern. „Es bleibt allerdings wechselhaft, und es können immer wieder teils heftige Regenschauer durchs Land ziehen“, erwartet Ortner einen eher ungemütlichen und grauen Wochenstart.

Oberösterreich
19.02.2026 17:30
Folgen Sie uns auf