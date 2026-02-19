Bevor es wärmer wird, zeigt Winter seine Muskeln

Zwischen 20 und 30 Zentimeter

Am Nachmittag ist dann mit kaum noch Niederschlag zu rechnen, und es kommt die Sonne immer öfters durch. „Auf den Bergen sind zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee möglich“, so der Wetterfrosch. Das hat dann natürlich Einfluss auf die ohnedies schon angespannte Lawinengefahr abseits der präparierten Pisten. Der kurze Wintereinbruch am Freitag soll allerdings der letzte für diese Wintersaison gewesen sein.