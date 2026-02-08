„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“

Brüder machten Lust auf Eishockey

Der Papa war einst in Kärnten leidenschaftlicher Hobby-Spieler, vererbte die Faszination Eishockey weiter: So griffen Theresas ältere Brüder schon früh zum Schläger. Goalie Benedikt (20) spielt mittlerweile in Schweden, Jonathan (17) schaffte heuer bei den Black Wings den Durchbruch. „Ich bin mit Jungs aufgewachsen, trainiere hart und hab' auch einen guten Körperbau“, sagt die 1,72 m große Theresa, die sich gegen die Burschen gut behaupten kann. „Am Wochenende spiele ich dann in Salzburgs Damen-Team. Das ist schon immer eine Umstellung, weil bei den Frauen ja härtere Checks nicht erlaubt sind. Mir wär‘s anders eh lieber“, schmunzelt sie.