TopTalent Eishockey

„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“

Toptalent
08.02.2026 00:01
Theresa Oschgan als Nominierte zur TopTalent-Wahl
Theresa Oschgan als Nominierte zur TopTalent-Wahl(Bild: Nicolas Zangerle)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist Eishockeyspielerin Theresa Oschgan (16).

„Wenn du gefragt wirst, was du so machst und du antwortest: ,Ich spiel‘ mit den Burschen Eishockey‘, dann reagieren manche schon etwas verwundert“, schmunzelt Theresa Oschgan. Denn die 16-Jährige jagt in der U17 der Eishockey-Akademie Linz gemeinsam mit den Jungs dem Puck nach, spielt zudem in der Damen-Mannschaft von Salzburgs Eagles. „Ich versteh‘ mich mit den Burschen super – und sie finden es auch witzig, dass ein Mädchen bei ihnen mitspielt“, sagt das coole Hockey-Girl aus Ried in der Riedmark. 

Oschgan im rot-weiß-roten Österreich-Jersey
Oschgan im rot-weiß-roten Österreich-Jersey(Bild: Nicolas Zangerle)

Brüder machten Lust auf Eishockey
Der Papa war einst in Kärnten leidenschaftlicher Hobby-Spieler, vererbte die Faszination Eishockey weiter: So griffen Theresas ältere Brüder schon früh zum Schläger. Goalie Benedikt (20) spielt mittlerweile in Schweden, Jonathan (17) schaffte heuer bei den Black Wings den Durchbruch. „Ich bin mit Jungs aufgewachsen, trainiere hart und hab' auch einen guten Körperbau“, sagt die 1,72 m große Theresa, die sich gegen die Burschen gut behaupten kann. „Am Wochenende spiele ich dann in Salzburgs Damen-Team. Das ist schon immer eine Umstellung, weil bei den Frauen ja härtere Checks nicht erlaubt sind. Mir wär‘s anders eh lieber“, schmunzelt sie.

Fasziniert vom Eishockey: Theresa Oschgan
Fasziniert vom Eishockey: Theresa Oschgan(Bild: Nicolas Zangerle)

„Unglaublich schneller Sport“
Was die 16-Jährige, die auch dem Nachwuchs-Nationalteam angehört und im Linzer Sport-BORG zur Schule geht, am Eishockey am meisten fasziniert? „Es ist einfach ein richtig geiler und unglaublich schneller Teamsport, der so viele Komponenten vereint: Schießen, Passen, Eislaufen, mit Hirn spielen“, sagt Oschgan, die sich in der U11 früher einmal im Tor versuchte. „Aber ein Goalie in der Familie genügt“, schmunzelt die Mühlviertlerin, die mittlerweile als Verteidigerin ihre Frau steht. Yeah!  

