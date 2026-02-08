„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist Eishockeyspielerin Theresa Oschgan (16).
„Wenn du gefragt wirst, was du so machst und du antwortest: ,Ich spiel‘ mit den Burschen Eishockey‘, dann reagieren manche schon etwas verwundert“, schmunzelt Theresa Oschgan. Denn die 16-Jährige jagt in der U17 der Eishockey-Akademie Linz gemeinsam mit den Jungs dem Puck nach, spielt zudem in der Damen-Mannschaft von Salzburgs Eagles. „Ich versteh‘ mich mit den Burschen super – und sie finden es auch witzig, dass ein Mädchen bei ihnen mitspielt“, sagt das coole Hockey-Girl aus Ried in der Riedmark.
Brüder machten Lust auf Eishockey
Der Papa war einst in Kärnten leidenschaftlicher Hobby-Spieler, vererbte die Faszination Eishockey weiter: So griffen Theresas ältere Brüder schon früh zum Schläger. Goalie Benedikt (20) spielt mittlerweile in Schweden, Jonathan (17) schaffte heuer bei den Black Wings den Durchbruch. „Ich bin mit Jungs aufgewachsen, trainiere hart und hab' auch einen guten Körperbau“, sagt die 1,72 m große Theresa, die sich gegen die Burschen gut behaupten kann. „Am Wochenende spiele ich dann in Salzburgs Damen-Team. Das ist schon immer eine Umstellung, weil bei den Frauen ja härtere Checks nicht erlaubt sind. Mir wär‘s anders eh lieber“, schmunzelt sie.
„Unglaublich schneller Sport“
Was die 16-Jährige, die auch dem Nachwuchs-Nationalteam angehört und im Linzer Sport-BORG zur Schule geht, am Eishockey am meisten fasziniert? „Es ist einfach ein richtig geiler und unglaublich schneller Teamsport, der so viele Komponenten vereint: Schießen, Passen, Eislaufen, mit Hirn spielen“, sagt Oschgan, die sich in der U11 früher einmal im Tor versuchte. „Aber ein Goalie in der Familie genügt“, schmunzelt die Mühlviertlerin, die mittlerweile als Verteidigerin ihre Frau steht. Yeah!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.