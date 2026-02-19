Drei Faustfeuerwaffen und 543 Messer abgenommen

Drei Faustfeuerwaffen, 543 Messer, 33 Abwehrsprays und 2.824 sonstige gefährliche Gegenstände wie etwa eine Hacke, Spritzen und Stichwerkzeuge haben die Sicherheitskräfte an der Eingangsschleuse des Landesgerichts Linz im Vorjahr den Besuchern abgenommen.
Zweimal wurden 2025 auch verbotene Waffen – ein Kugelschreiber mit verstecktem Messer und ein Teleskopschlagstock – konfisziert. 23 Mal musste die Polizei zu Hilfe gerufen werden. Die Vergleichszahlen zu den Vorjahren zeigen, dass sich die Situation zuletzt deutlich verbessert hat. So waren 2023 noch 1.094 Messer konfisziert worden, 2024 waren es 713.
„Mystery-Kontrollen“ zur Qualitätssischerung
Auch die Zahl der gefährlichen Gegenstände lag in den beiden Vorjahren mit einer Größenordnung von jeweils rund 4.700 deutlich höher. Die Suchtmittelabnahmen sanken von 38 im Jahr 2023 und 27 im Jahr 2024 auf zuletzt zwölf. Bei 23 Vorfällen war 2025 die Unterstützung der Exekutive vonnöten – ebenfalls seltener als in den beiden Vorjahren (38 bzw. 51 Mal).
Warum die Zahlen besser geworden sind, wurde nicht konkret evaluiert. Beim Landesgericht verweist man darauf, dass zum einen 2025 „nur“ 123.887 Personen das Haus betreten haben, während es in den Jahren davor 144.202 bzw. 130.558 waren. Es steige aber vermutlich auch die Sensibilität, weil man das Thema immer wieder kommuniziere und auch in anderen Behörden Sicherheitskontrollen häufiger werden. Das Landesgericht führt zusätzlich zu den Kontrollen an den Eingangsschleusen auch „Mystery-Kontrollen“ zur Qualitätssicherung durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.