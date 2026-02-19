Drei Faustfeuerwaffen und 543 Messer abgenommen

Warum die Zahlen besser geworden sind, wurde nicht konkret evaluiert. Beim Landesgericht verweist man darauf, dass zum einen 2025 „nur“ 123.887 Personen das Haus betreten haben, während es in den Jahren davor 144.202 bzw. 130.558 waren. Es steige aber vermutlich auch die Sensibilität, weil man das Thema immer wieder kommuniziere und auch in anderen Behörden Sicherheitskontrollen häufiger werden. Das Landesgericht führt zusätzlich zu den Kontrollen an den Eingangsschleusen auch „Mystery-Kontrollen“ zur Qualitätssicherung durch.