32 Bewerber für Millionen-Förderung zu Sicherheit

16,8 Mio. Euro Förderung beantragt

Teil davon ist auch eine Förderausschreibung: Das Land Oberösterreich subventioniert Forschungs- und Entwicklungsprojekte zum Thema Sicherheit mit rund vier Millionen Euro, die Förderquote beträgt je nach Projekt bis zu 85 Prozent. Vorige Woche ist die Einreichfrist verstrichen – 32 Bewerber haben Projekte mit Gesamtkosten von 22,5 Millionen Euro eingereicht. Förderungen wurden für 16,8 Millionen Euro davon beantragt.