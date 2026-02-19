Mit Auto gegen Erdwall: Fahrzeug überschlug sich
Lenker verletzt
Zu einem filmreifen Abflug kam es Donnerstagmorgen in Enns (OÖ). Ein Lenker fuhr auf einen Erdwall auf, woraufhin sein Wagen abhob, sich überschlug und am Dach zum Liegen kam.
Am Donnerstag gegen 6 Uhr früh wurde die Feuerwehr Enns mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung Verkehrsunfall“ in die Hoflehner Straße alarmiert, weil bei einer dortigen Abzweigung ein Autofahrer gegen einen Erdwall geprallt war.
Auto lag am Dach
Das Fahrzeug hob nach dem Anprall ab, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatte sich der Lenker schon selbstständig aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.
