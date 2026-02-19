Mit Auto gegen Erdwall: Fahrzeug überschlug sich

Auto lag am Dach

Das Fahrzeug hob nach dem Anprall ab, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatte sich der Lenker schon selbstständig aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.