Stadt-Vize Kreibich macht einen auf Donald Trump

„In Anlehnung an Donald Trump habe ich ,Make Weihnachtskehraus Great Again’ ausgerufen“, sagt Kreibich. Auch Toni Polster und der Song Contest bekamen ihr Fett in dem heiteren Jahresrückblick weg. „Ich habe unsere Runde kurzerhand für den nächsten Song Contest 2026 in Wien angemeldet mit dem Song ,Toni lass es polstern’. Das Lied wurde dann auch gleich von den zahlreichen Gästen lauthals mitgesungen“, erzählt der Stadt-Vize.