Skurriler Auftritt

Stadt-Vize Kreibich macht einen auf Donald Trump

Salzburg
29.12.2025 07:00
Florian Kreibich imitierte US-Präsident Donald Trump.
Florian Kreibich imitierte US-Präsident Donald Trump.(Bild: zVg)

Will Salzburgs Stadt-Vizebürgermeister Florian Kreibich etwa das Lager wechseln und amerikanischer Präsident werden? Das könnte man zumindest beim Anblick von Kreibich mit rotem Käppi denken. So präsentierte sich der 56-Jährige am Samstag bei einer Veranstaltung im St. Peter Stiftskeller. 

0 Kommentare

Die auffällige Kopfbedeckung machte US-Präsident Donald Trump einst während seiner Wahlkämpfe zum Markenzeichen. „Make America Great Again“ prangte von Trumps Käppi in weißen Lettern – ein Versprechen an seine Wähler.

Ganz dem trumpschen Größenwahn verfallen ist Florian Kreibich aber noch nicht. Die skurrile Verkleidung war Teil der humorigen Festrede bei seinem jährlichen Weihnachtskehraus am Samstag im St. Peter Stiftskeller.

Lesen Sie auch:
Vizebürgermeister Florian Kreibich schickte die Beamten auf den Gaisberg.
Parkchaos wegen Wetter
Gaisberg-Sheriff Kreibich greift am Gipfel durch
22.12.2025

„In Anlehnung an Donald Trump habe ich ,Make Weihnachtskehraus Great Again’ ausgerufen“, sagt Kreibich. Auch Toni Polster und der Song Contest bekamen ihr Fett in dem heiteren Jahresrückblick weg. „Ich habe unsere Runde kurzerhand für den nächsten Song Contest 2026 in Wien angemeldet mit dem Song ,Toni lass es polstern’. Das Lied wurde dann auch gleich von den zahlreichen Gästen lauthals mitgesungen“, erzählt der Stadt-Vize.

Unter die rund 120 illustren Gäste mischten sich unter anderem: Bernhard Auinger, Porsche-Chef Helmut Eggert, Starfigaro Mario Krankl und Immo-Größe Alexander Kurz.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

