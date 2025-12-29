Diese Wirtschafts-Themen haben Salzburg bewegt

Immobilien-Blasen geplatzt

Mit 18 Millionen Euro Schulden war die Pleite der BoutiqueHomes GmbH aus Mattsee die größte des Jahres. Ex-Red-Bull-Manager Norbert Kraihammer wollte mit dem Chalet-Dorf am Seeufer groß hinaus. Noch ist aber offen, ob die Sanierung des Projekts gelingen kann. Für Schlagzeilen sorgte auch die Pleite der Alpin Family Gruppe. Im April rutschte erst eine, dann rund ein Dutzend Gesellschaften in die Pleite. Schulden von gesamt mehr als 23 Millionen Euro wurden angemeldet. Wegen des Firmensitzes an einer Briefkastenadresse in der Wiener Innenstadt wurden die Insolvenzverfahren am Wiener Handelsgericht bearbeitet. Wie es mit dem Apartment- und Ferienwohnungs-Betreiber weitergeht, wird die Zukunft zeigen.