Gegen Svazek

Karoline Edtstadler gewinnt das Umfrage-Duell

Salzburg
29.12.2025 17:00
Die Landeshauptfrau und ihre Stellvertreterin.
Die Landeshauptfrau und ihre Stellvertreterin.(Bild: Andreas Tröster)

In einer Umfrage liegen die ÖVP und die Landeshauptfrau Karoline Edtstadler vorn. Doch ihre Verfolgerin ist ihr auf den Fersen – wenn auch mit Abstand. Nur für die SPÖ sind die Zahlen eher dürftig. 

0 Kommentare

Würde jetzt gewählt werden, hätte die ÖVP von Karoline Edtstadler die Nase vorn – zumindest laut einer aktuellen Umfrage der Gesellschaft für Marketing und Kommunikation Graz, im Auftrag der Regionalmedien Salzburg.

Von den 500 Befragten würden 33 Prozent die ÖVP wählen, gefolgt von FPÖ (29 Prozent) und SPÖ (17 Prozent).

Lesen Sie auch:
Das Jahr 2025 hatte so einiges an Pleiten und Pannen, aber durchwegs auch erfreuliches.
„Krone“-Rückblick 2025
Diese Wirtschafts-Themen haben Salzburg bewegt
29.12.2025

Die Sozialdemokraten rutschen demnach unter ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 2023. Auch eine fiktive Landeshauptfrau-Direktwahl würde Edtstadler (24 Prozent) für sich entscheiden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
