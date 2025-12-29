Karoline Edtstadler gewinnt das Umfrage-Duell
Gegen Svazek
In einer Umfrage liegen die ÖVP und die Landeshauptfrau Karoline Edtstadler vorn. Doch ihre Verfolgerin ist ihr auf den Fersen – wenn auch mit Abstand. Nur für die SPÖ sind die Zahlen eher dürftig.
Würde jetzt gewählt werden, hätte die ÖVP von Karoline Edtstadler die Nase vorn – zumindest laut einer aktuellen Umfrage der Gesellschaft für Marketing und Kommunikation Graz, im Auftrag der Regionalmedien Salzburg.
Von den 500 Befragten würden 33 Prozent die ÖVP wählen, gefolgt von FPÖ (29 Prozent) und SPÖ (17 Prozent).
Die Sozialdemokraten rutschen demnach unter ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 2023. Auch eine fiktive Landeshauptfrau-Direktwahl würde Edtstadler (24 Prozent) für sich entscheiden.
