Bad Hofgastein

Türke raste mit Pkw mit 95 km/h durchs Ortsgebiet

Salzburg
29.12.2025 11:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Polizisten stoppten am späten Sonntagabend in Bad Hofgastein den Pkw eines Türken. Der 23-jährige Mann bretterte mit seinem Auto mit 95 km/h durchs Ortsgebiet.

Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab – Anzeige inklusive. Zudem ging der Polizei auf der Tauernautobahn (A10) ein 41-jähriger Autofahrer ins Netz. Der Flachgauer war mit 1,7 Promille unterwegs. Auch er ist seinen Führerschein los.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

