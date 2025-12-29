Türke raste mit Pkw mit 95 km/h durchs Ortsgebiet
Bad Hofgastein
Polizisten stoppten am späten Sonntagabend in Bad Hofgastein den Pkw eines Türken. Der 23-jährige Mann bretterte mit seinem Auto mit 95 km/h durchs Ortsgebiet.
Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab – Anzeige inklusive. Zudem ging der Polizei auf der Tauernautobahn (A10) ein 41-jähriger Autofahrer ins Netz. Der Flachgauer war mit 1,7 Promille unterwegs. Auch er ist seinen Führerschein los.
