Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückblick auf 2025

Diese Salzburger Sterne leuchten immer heller

Salzburg
29.12.2025 14:30
Wieder sehr stark: Anna Andexer, Matej Svancer und Luka Mladenovic.
Wieder sehr stark: Anna Andexer, Matej Svancer und Luka Mladenovic.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, Red Bull Content Pool)

Von Schwimmen über Biathlon bis Fußball – welche Salzburger Sporthoffnungen im Jahr 2025 für viel Furore und tolle Erfolge gesorgt haben. Die „Krone“ blickt zurück. 

0 Kommentare

Heimat bist du großer Talente! Im Jahr 2025 zeigten einige Salzburger Asse, warum sie zurecht als heiße Zukunftsaktien gehandelt werden. Zum anderen stellten neue Hoffnungen ihr Können unter Beweis. Die „Krone“ blickt auf die Sport-Sparten.

Schwimmen: 
Luka Mladenovic schaffte bei der Junioren-EM den Gold-Dreierpack. Bei den Großen gewann er im Rahmen der Kurzbahn-EM seine ersten Medaillen. Kumpel Luca Karl zeigte unter anderem mit Platz fünf bei der Freiwasser-WM über zehn Kilometer auf.

Biathlon: 
Anna Andexer gewann bei der Junioren-WM im Sprint ihre erste Goldmedaille. Zudem sammelte sie – wie Fabian Müllauer – wertvolle Weltcup-Punkte. Geheimtipp ist die Saalfeldenerin aber keiner mehr: Im Biathlon-Zirkus hat sie sich zur fixen österreichischen Größe gemausert.

Freeski: 
Mit 21 Jahren ist Matej Svancer immer noch ein absoluter Jungspund. Mit dem Sieg der großen Weltcup-Kristallkugel gelang dem Pinzgauer in diesem Jahr ein neuer Karriere-Meilenstein.

Nordische Kombination:
Mit Gold im Team-Sprint und Silber im Mixed-Team-Bewerb bei der Junioren-WM sowie ersten Weltcup-Einsätzen machte Andreas Gfrerer 2025 den nächsten Schritt.

Rodeln: 
Der Ebner Noah Kallan wurde Zweiter im Junioren-Weltcup, gewann zudem WM- und EM-Medaillen. Dazu feierte er sein Weltcup-Debüt bei den Großen. Die Lücke zu den gestandenen Athleten will er weiter verkleinern.

Ski alpin:
Matthias Fernsebner ist eine der großen Speed-Hoffnungen für die kommenden Jahre. Der 20-Jährige aus St. Martin bei Lofer gewann bei der Junioren-WM in Tarvis (It) Bronze in der Abfahrt und im Super-G.

Starkes Jahr: Matthias Fernsebner.
Starkes Jahr: Matthias Fernsebner.(Bild: GEPA)

Radsport: 
Der erst 17-jährige Michael Hettegger aus Strobl wurde 13. bei der Junioren-WM. Dazu kommen der Staatsmeistertitel und Platz sechs bei der Querfeldein-EM.

Lesen Sie auch:
Michael Hayböck erlebt den Skisprungsport nun aus einer völlig neuen Perspektive.
Ex-Adler im Gespräch
Hayböck: „Im Hauptberuf bin ich jetzt Papa“
27.12.2025

Fußball:
Teil des herausragenden WM-Märchens des U17-Nationalteams waren auch vier Salzburger Bullen-Talente: Jakob Werner, Rafael Feldinger, Florian Hofmann und Filip Aleksic. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
169.107 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.159 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.405 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf