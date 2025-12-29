Diese Salzburger Sterne leuchten immer heller

Von Schwimmen über Biathlon bis Fußball – welche Salzburger Sporthoffnungen im Jahr 2025 für viel Furore und tolle Erfolge gesorgt haben. Die „Krone“ blickt zurück.
Heimat bist du großer Talente! Im Jahr 2025 zeigten einige Salzburger Asse, warum sie zurecht als heiße Zukunftsaktien gehandelt werden. Zum anderen stellten neue Hoffnungen ihr Können unter Beweis. Die „Krone“ blickt auf die Sport-Sparten.
Schwimmen:
Luka Mladenovic schaffte bei der Junioren-EM den Gold-Dreierpack. Bei den Großen gewann er im Rahmen der Kurzbahn-EM seine ersten Medaillen. Kumpel Luca Karl zeigte unter anderem mit Platz fünf bei der Freiwasser-WM über zehn Kilometer auf.
Biathlon:
Anna Andexer gewann bei der Junioren-WM im Sprint ihre erste Goldmedaille. Zudem sammelte sie – wie Fabian Müllauer – wertvolle Weltcup-Punkte. Geheimtipp ist die Saalfeldenerin aber keiner mehr: Im Biathlon-Zirkus hat sie sich zur fixen österreichischen Größe gemausert.
Freeski:
Mit 21 Jahren ist Matej Svancer immer noch ein absoluter Jungspund. Mit dem Sieg der großen Weltcup-Kristallkugel gelang dem Pinzgauer in diesem Jahr ein neuer Karriere-Meilenstein.
Nordische Kombination:
Mit Gold im Team-Sprint und Silber im Mixed-Team-Bewerb bei der Junioren-WM sowie ersten Weltcup-Einsätzen machte Andreas Gfrerer 2025 den nächsten Schritt.
Rodeln:
Der Ebner Noah Kallan wurde Zweiter im Junioren-Weltcup, gewann zudem WM- und EM-Medaillen. Dazu feierte er sein Weltcup-Debüt bei den Großen. Die Lücke zu den gestandenen Athleten will er weiter verkleinern.
Ski alpin:
Matthias Fernsebner ist eine der großen Speed-Hoffnungen für die kommenden Jahre. Der 20-Jährige aus St. Martin bei Lofer gewann bei der Junioren-WM in Tarvis (It) Bronze in der Abfahrt und im Super-G.
Radsport:
Der erst 17-jährige Michael Hettegger aus Strobl wurde 13. bei der Junioren-WM. Dazu kommen der Staatsmeistertitel und Platz sechs bei der Querfeldein-EM.
Fußball:
Teil des herausragenden WM-Märchens des U17-Nationalteams waren auch vier Salzburger Bullen-Talente: Jakob Werner, Rafael Feldinger, Florian Hofmann und Filip Aleksic.
