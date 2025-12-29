Silvester-Fans aufgepasst: Sperre am Gaisberg

Wer am Gaisberg ins neue Jahr starten möchte, sollte unbedingt sein Auto in der Garage stehen lassen. Denn: Aufgrund der Wetterprognosen und der erwarteten hohen Zahl an Feiernden wird zu Silvester ab 20 Uhr die Sperre der Gaisberg-Landesstraße für den Individualverkehr ab der „Zistel“ aktiviert.