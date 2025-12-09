Australiens Premier verteidigt Social-Media-Verbot

Mit den nahenden langen Schulferien sei es die perfekte Zeit, sich vom Handy zu lösen: „Verbringt Zeit mit euren Freunden und eurer Familie. Persönlich, von Angesicht zu Angesicht. Vor allem solltet Ihr die kommenden Schulferien sinnvoll nutzen, anstatt sie nur mit dem Handy zu verbringen“, appellierte Albanese in einer Videobotschaft an die Kinder und Jugendlichen. „Fangt eine neue Sportart an, lernt ein neues Instrument oder lest endlich das Buch, das schon so lange im Regal steht.“ In Australien fangen vor Weihnachten die langen Sommerferien an.