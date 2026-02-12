Medaillenparty im Villacher Olympia-„Dorf“

Die Besucher im Villacher Olympia-Public-Viewing-Zelt konnten sich bereits über rot-weiß-rote Medaillen freuen.
Testlauf mit toller Zwischenzeit: Wie berichtet hat das Stadtmarketing Villach gemeinsam mit Organisator Marcus Mitzner erstmals ein Olympia-Public-Viewing-Event auf die Beine gestellt. In dieser Form österreichweit einzigartig. Und schon am ersten Olympia-Wochenende haben sich zahlreiche Wintersport-Fans im beheizten Zelt am Hans-Gasser-Platz zusammengefunden, um gemeinsam für die rot-weiß-roten Sportler die Daumen zu drücken. Wenngleich aber auch mit den italienischen Gästen mitgefiebert wird – um den Nachbarschaftsfrieden zu wahren.
Und bereits siebenmal brach bislang im Zelt auch schon eine gemeinschaftliche, rot-weiß-rote Medaillenparty aus. Besonders groß war der Jubel selbstverständlich bei der „Silbernen“ für die Kärntner Snowboarderin Sabine Payer.
„Unser Public-Viewing-Angebot wird seit dem ersten Tag sehr gut angenommen“, bilanzieren die Veranstalter kurz vor der Halbzeit freudig.
Freitag, 13.2., ab 18 Uhr: After-Work-Partyabend mit Live-Musik der Band „Fahrenheit“
Samstag, 14.2., ab 14 Uhr: große Faschingsparty mit Live-DJ
Sonntag, 15.2., ab 15.30 Uhr, Eishockey-Übertragung VSV gegen Fehervar
Alle Termine: villach.at/winterpublicviewing
Das Olympia-Zelt ist bis einschließlich 22. Februar täglich und bei kostenlosem Eintritt von 9 Uhr bis 22 Uhr geöffnet – übertragen werden sämtliche für Österreich relevante Bewerbe. Aber auch abseits der sportlichen Highlights wird im Zelt am Hans-Gasser-Platz für Stimmung gesorgt.
