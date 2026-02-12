Medaillenparty im Villacher Olympia-„Dorf“

Testlauf mit toller Zwischenzeit: Wie berichtet hat das Stadtmarketing Villach gemeinsam mit Organisator Marcus Mitzner erstmals ein Olympia-Public-Viewing-Event auf die Beine gestellt. In dieser Form österreichweit einzigartig. Und schon am ersten Olympia-Wochenende haben sich zahlreiche Wintersport-Fans im beheizten Zelt am Hans-Gasser-Platz zusammengefunden, um gemeinsam für die rot-weiß-roten Sportler die Daumen zu drücken. Wenngleich aber auch mit den italienischen Gästen mitgefiebert wird – um den Nachbarschaftsfrieden zu wahren.