Gemeinsam anfeuern:

Medaillenparty im Villacher Olympia-„Dorf“

Kärnten
12.02.2026 20:00
Gemeinsames Daumendrücken für die heimischen Athleten im beheizten Olympia-Zelt.
Gemeinsames Daumendrücken für die heimischen Athleten im beheizten Olympia-Zelt.(Bild: Marta Gillner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Die Besucher im Villacher Olympia-Public-Viewing-Zelt konnten sich bereits über rot-weiß-rote Medaillen freuen.

Testlauf mit toller Zwischenzeit: Wie berichtet hat das Stadtmarketing Villach gemeinsam mit Organisator Marcus Mitzner erstmals ein Olympia-Public-Viewing-Event auf die Beine gestellt. In dieser Form österreichweit einzigartig. Und schon am ersten Olympia-Wochenende haben sich zahlreiche Wintersport-Fans im beheizten Zelt am Hans-Gasser-Platz zusammengefunden, um gemeinsam für die rot-weiß-roten Sportler die Daumen zu drücken. Wenngleich aber auch mit den italienischen Gästen mitgefiebert wird – um den Nachbarschaftsfrieden zu wahren.

Und bereits siebenmal brach bislang im Zelt auch schon eine gemeinschaftliche, rot-weiß-rote Medaillenparty aus. Besonders groß war der Jubel selbstverständlich bei der „Silbernen“ für die Kärntner Snowboarderin Sabine Payer.

„Unser Public-Viewing-Angebot wird seit dem ersten Tag sehr gut angenommen“, bilanzieren die Veranstalter kurz vor der Halbzeit freudig.

Termine

Freitag, 13.2., ab 18 Uhr: After-Work-Partyabend mit Live-Musik der Band „Fahrenheit“

Samstag, 14.2., ab 14 Uhr: große Faschingsparty mit Live-DJ

Sonntag, 15.2., ab 15.30 Uhr, Eishockey-Übertragung VSV gegen Fehervar

Alle Termine: villach.at/winterpublicviewing

Das Olympia-Zelt ist bis einschließlich 22. Februar täglich und bei kostenlosem Eintritt von 9 Uhr bis 22 Uhr geöffnet – übertragen werden sämtliche für Österreich relevante Bewerbe. Aber auch abseits der sportlichen Highlights wird im Zelt am Hans-Gasser-Platz für Stimmung gesorgt.

Kärnten
12.02.2026 20:00
Gemeinsam anfeuern:
Medaillenparty im Villacher Olympia-„Dorf“
Krone Plus Logo
Titel verteidigt
Spartans-Boss: „Fünfer-Liga ist komplett umsonst!“
Krone Plus Logo
Über tausend Züge
Güterverkehr: Hundert Tage Koralm und ein Prototyp
Schwierige Seilbergung
Mann (24) stützte beim Eisklettern 20 Meter ab
Kärnten in Bewegung
Die Bundesbahnen suchen 235 neue Mitarbeiter
