„Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – Vollgas!“

„Silber ist das neue Gold“

„Ich glaube, die Deutschen waren heute unschlagbar. Wir haben alle gute Läufe gehabt“, betonte Ex-Weltmeister Müller. Es fühle sich daher wie ein Sieg an. „Silber ist das neue Gold“, meinte Kindl mit einem Schmunzeln. Der 37-Jährige nennt mittlerweile vier Stück dieses Edelmetalls von Olympia sein Eigen. „Vielleicht ist es ein Zeichen, noch ein bisschen weiterzumachen.“ Vielleicht ergebe sich die Chance, noch einmal eine Medaille in einer anderen Farbe zu machen. Steu freute sich im ORF bereits auf die folgende Feier: „Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – heute geben wir Vollgas.“