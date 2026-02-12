„Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – Vollgas!“

„Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – heute geben wir Vollgas“, jubelt Thomas Steu nach dem Gewinn der Silber-Medaille in der Rodel-Staffel – und abging die Post!
Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle/Lara Kipp holten sich am Donnerstag Silber in der Team-Staffel. Einzig die Deutschen waren wieder nicht zu knacken!
„Silber ist das neue Gold“
„Ich glaube, die Deutschen waren heute unschlagbar. Wir haben alle gute Läufe gehabt“, betonte Ex-Weltmeister Müller. Es fühle sich daher wie ein Sieg an. „Silber ist das neue Gold“, meinte Kindl mit einem Schmunzeln. Der 37-Jährige nennt mittlerweile vier Stück dieses Edelmetalls von Olympia sein Eigen. „Vielleicht ist es ein Zeichen, noch ein bisschen weiterzumachen.“ Vielleicht ergebe sich die Chance, noch einmal eine Medaille in einer anderen Farbe zu machen. Steu freute sich im ORF bereits auf die folgende Feier: „Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – heute geben wir Vollgas.“
Steu/Kindl verlassen Cortina nun ebenso wie Müller mit zwei Silbermedaillen. Egle/Kipp hatten am Mittwoch im Doppelsitzer zudem Bronze erobert. Viermal Edelmetall im Rodeln hatte es für Österreich bei Winterspielen bisher nur 1992 in Albertville gegeben.
„Wir sind superhappy!“
„Es freut mich voll, dass wir es noch einmal hinbekommen haben“, sagte Egle. „Alle haben eine super Leistung gezeigt. Bei den ganzen Schlitten, die da herunter müssen, kann immer viel passieren“, erinnerte Österreichs Cheftrainer Christian Eigentler. „Wir sind superhappy mit dem Ergebnis.“
