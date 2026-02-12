Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rodler im Partyfieber:

„Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – Vollgas!“

Olympia
12.02.2026 21:07
Lisa Schulte, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Selinga Egle und Lara Michaela Kipp
Lisa Schulte, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Selinga Egle und Lara Michaela Kipp(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – heute geben wir Vollgas“, jubelt Thomas Steu nach dem Gewinn der Silber-Medaille in der Rodel-Staffel – und abging die Post! 

0 Kommentare

Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle/Lara Kipp holten sich am Donnerstag Silber in der Team-Staffel. Einzig die Deutschen waren wieder nicht zu knacken!  

(Bild: GEPA)

„Silber ist das neue Gold“
„Ich glaube, die Deutschen waren heute unschlagbar. Wir haben alle gute Läufe gehabt“, betonte Ex-Weltmeister Müller. Es fühle sich daher wie ein Sieg an. „Silber ist das neue Gold“, meinte Kindl mit einem Schmunzeln. Der 37-Jährige nennt mittlerweile vier Stück dieses Edelmetalls von Olympia sein Eigen. „Vielleicht ist es ein Zeichen, noch ein bisschen weiterzumachen.“ Vielleicht ergebe sich die Chance, noch einmal eine Medaille in einer anderen Farbe zu machen. Steu freute sich im ORF bereits auf die folgende Feier: „Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – heute geben wir Vollgas.“

Steu/Kindl verlassen Cortina nun ebenso wie Müller mit zwei Silbermedaillen. Egle/Kipp hatten am Mittwoch im Doppelsitzer zudem Bronze erobert. Viermal Edelmetall im Rodeln hatte es für Österreich bei Winterspielen bisher nur 1992 in Albertville gegeben.

Lesen Sie auch:
Wolfgang Kindl, Selina Egle, Lara Michaela Kipp, Lisa Schulte, Jonas Mueller und Thomas Steu
Zwölftes Edelmetall
Silber! Auch Rodel-Staffel rast zur Medaille
12.02.2026
Sportkrone-Interview
Olympia-Silber, Familie und ein besonderer Zuseher
12.02.2026
Für Medaillenhelden
Auf der Silber-Party im Hotel galt Alkoholverbot
12.02.2026
Olympisches Rodeln
Silber und Bronze für unsere Doppelsitzer
11.02.2026
Gold für Deutschland
Rodeln: Jonas Müller holt die Silbermedaille
08.02.2026

„Wir sind superhappy!“
„Es freut mich voll, dass wir es noch einmal hinbekommen haben“, sagte Egle. „Alle haben eine super Leistung gezeigt. Bei den ganzen Schlitten, die da herunter müssen, kann immer viel passieren“, erinnerte Österreichs Cheftrainer Christian Eigentler. „Wir sind superhappy mit dem Ergebnis.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
12.02.2026 21:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.457 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.737 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.102 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
947 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
734 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Olympia
Rodler im Partyfieber:
„Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – Vollgas!“
Protest beim CAS läuft
Ukrainer erhält Selenskyj-Orden! IOC-Chefin weint
Herren-Eishockey
Kanada überrollt Tschechien zum Turnier-Start 5:0!
Mit rührendem Video
Bronze für Conny: „Säge die Latten jetzt zusammen“
Zwölftes Edelmetall
Silber! Auch Rodel-Staffel rast zur Medaille
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf