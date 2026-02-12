Ukrainer erhält Selenskyj-Orden! IOC-Chefin weint

„Herr Heraskewytsch argumentiert, dass der Ausschluss unverhältnismäßig sei, durch keinen technischen oder sicherheitstechnischen Verstoß gerechtfertigt sei und ihm einen irreparablen sportlichen Schaden zufüge“, verlautete der CAS. Der 27-Jährige verlange die Aufhebung der Entscheidung und seine sofortige Wiederzulassung zu den Winterspielen. Alternativ müsse ihm ein vorläufiger Start unter Überwachung des CAS ermöglicht werden, bis ein Urteil vorliegt. Es sei ein Einzelrichter für das Eilverfahren berufen worden, hieß es. Eine genaue Frist bis zur Entscheidung könne nicht genannt werden.

Heraskewytsch gehörte zwar nicht zum Kreis der Favoriten, hatte aber mit guten Trainingsleistungen zarte Hoffnungen auf eine Medaille geweckt. „Das Internationale Olympische Komitee hat unsere Träume zerstört. Das ist nicht fair“, sagte sein Vater Mychajlo.