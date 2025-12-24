Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“

Zumal der Dienst ja ein Feiern mit der eigenen Familie nicht ausschließt. Es sei alles nur eine Zeit- und Koordinierungsfrage. Die einen sind am Tag im Dienst und arbeiten, je nach Posten, bis 19 oder 20 Uhr. Die anderen Kollegen ziehen sich dementsprechend abends ihre Uniformen an. Ausgenommen natürlich es gibt einen 24-Stunden-Dienst. Aber selbst dann müsse man nicht auf ein „Familienfest“ verzichten.