Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Feiertags-Dienst

Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“

Kärnten
24.12.2025 06:00
Auch am 24. Dezember streifen die Polizisten über Adventmärkte.
Auch am 24. Dezember streifen die Polizisten über Adventmärkte.(Bild: Nicole Loibnegger)

Es ist das Fest der Familie – doch Einsatzkräfte müssen am Heiligen Abend zurückstecken, um für die Allgemeinheit da zu sein. Trotz Dienst spielt aber Zwischenmenschlichkeit auch innerhalb der Exekutive eine große Rolle.

0 Kommentare

Während Familien am Weihnachtstisch gemütlich zusammensitzen oder vor dem Christbaum feiern, absolvieren hunderte Polizeibeamte in Kärnten ihren Dienst. Wie an jedem anderen gewöhnlichen Tag unter dem Jahr auch. Sie sind auf Streife oder bewältigen Einsätze. Rund um die Feiertage leider oftmals auch vermehrt in Sachen Familienkonflikte.

Auch auf der Polizeiinspektion Landskron wird unter den Kollegen, sofern es die Zeit und die ...
Auch auf der Polizeiinspektion Landskron wird unter den Kollegen, sofern es die Zeit und die Einsätze zulassen, Weihnachten gefeiert.(Bild: Klaus Loibnegger)

Dass man nicht zuhause bei seinen Liebsten sein kann, ist für die wenigsten Beamten ein großes Problem. „Natürlich wäre man lieber daheim – aber wenn du diesen Beruf wählst, dann weißt du ja, was auf dich zu kommt. Und dass du dies in Kauf nehmen musst“, so der erfahrene Beamte Franz Rauter von der Polizeiinspektion Landskron im Gespräch mit der „Krone“.

Zitat Icon

Im Dienst verbringt man so viel Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, dass diese zur zweiten Familie werden. So ist dann auch der Weihnachtsdienst angenehmer.

Polizist Franz Rauter zur „Krone“

Zumal der Dienst ja ein Feiern mit der eigenen Familie nicht ausschließt. Es sei alles nur eine Zeit- und Koordinierungsfrage. Die einen sind am Tag im Dienst und arbeiten, je nach Posten, bis 19 oder 20 Uhr. Die anderen Kollegen ziehen sich dementsprechend abends ihre Uniformen an. Ausgenommen natürlich es gibt einen 24-Stunden-Dienst. Aber selbst dann müsse man nicht auf ein „Familienfest“ verzichten.

Würstel und Kekse
„Wir verbringen so viel Zeit gemeinsam – das schweißt zusammen. Die Kollegen werden zu deiner zweiten Familie.“ Und so werden im Tagdienst auf vielen Dienststellen – selbstverständlich abhängig von Einsätzen und Streifendiensten – gemeinsam Selchwürstel und Sauerkraut verspeist. Abends sitzt man in ruhigen Momenten bei Brötchen und Keksen zusammen. Zwischenmenschlichkeit und Nächstenliebe werden also auch bei der Kärntner Exekutive großgeschrieben.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.167 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.340 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
97.922 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Im Feiertags-Dienst
Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“
Türchen 24
Jauchza Hütte: Seminare und Feste mitten in Bergen
Folge 25: Dampfnudltag
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Bereits achtes Buch
Jungautor verwandelt Heimat in Krimischauplatz
Opfer bittet um Hilfe
Dreiste Fahrerflucht auf Parkplatz: Zeugenaufruf!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf