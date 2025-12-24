Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“

Es ist das Fest der Familie – doch Einsatzkräfte müssen am Heiligen Abend zurückstecken, um für die Allgemeinheit da zu sein. Trotz Dienst spielt aber Zwischenmenschlichkeit auch innerhalb der Exekutive eine große Rolle.
Während Familien am Weihnachtstisch gemütlich zusammensitzen oder vor dem Christbaum feiern, absolvieren hunderte Polizeibeamte in Kärnten ihren Dienst. Wie an jedem anderen gewöhnlichen Tag unter dem Jahr auch. Sie sind auf Streife oder bewältigen Einsätze. Rund um die Feiertage leider oftmals auch vermehrt in Sachen Familienkonflikte.
Dass man nicht zuhause bei seinen Liebsten sein kann, ist für die wenigsten Beamten ein großes Problem. „Natürlich wäre man lieber daheim – aber wenn du diesen Beruf wählst, dann weißt du ja, was auf dich zu kommt. Und dass du dies in Kauf nehmen musst“, so der erfahrene Beamte Franz Rauter von der Polizeiinspektion Landskron im Gespräch mit der „Krone“.
Im Dienst verbringt man so viel Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, dass diese zur zweiten Familie werden. So ist dann auch der Weihnachtsdienst angenehmer.
Polizist Franz Rauter zur „Krone“
Zumal der Dienst ja ein Feiern mit der eigenen Familie nicht ausschließt. Es sei alles nur eine Zeit- und Koordinierungsfrage. Die einen sind am Tag im Dienst und arbeiten, je nach Posten, bis 19 oder 20 Uhr. Die anderen Kollegen ziehen sich dementsprechend abends ihre Uniformen an. Ausgenommen natürlich es gibt einen 24-Stunden-Dienst. Aber selbst dann müsse man nicht auf ein „Familienfest“ verzichten.
Würstel und Kekse
„Wir verbringen so viel Zeit gemeinsam – das schweißt zusammen. Die Kollegen werden zu deiner zweiten Familie.“ Und so werden im Tagdienst auf vielen Dienststellen – selbstverständlich abhängig von Einsätzen und Streifendiensten – gemeinsam Selchwürstel und Sauerkraut verspeist. Abends sitzt man in ruhigen Momenten bei Brötchen und Keksen zusammen. Zwischenmenschlichkeit und Nächstenliebe werden also auch bei der Kärntner Exekutive großgeschrieben.
