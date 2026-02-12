Schockmoment bei Prag
„Es war schrecklich“: Airbus beinahe abgestürzt
Ein Passagierflugzeug der portugiesischen Airline TAP ist haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Tschechischen Medien zufolge stürzte das Flugzeug vom Typ Airbus A320neo kurz vor der Landung in Prag beinahe ab.
Wie zuerst die Zeitung „MF Dnes“ berichtete, habe die Maschine am 17. Jänner stark in der Nähe der Burg Krivoklat, rund 35 Kilometer westlich des internationalen Flughafens von Prag an Höhe verloren und sei bis auf rund 300 Meter über dem Boden abgesunken. Erst dann habe der Pilot den Jet wieder hochgezogen. Das tschechische Amt für die Untersuchung und Vermeidung von Flugunfällen nahm Ermittlungen auf.
„Ernster Zwischenfall“ wird untersucht
„Wir untersuchen das Ereignis als einen ernsten Zwischenfall“, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag. Die Radarsysteme der Flugsicherung hätten auf eine Unterschreitung der vorgesehenen Flughöhe hingewiesen. Ein Fluglotse habe daraufhin die Besatzung gewarnt. Ein tschechischer Pilot mutmaßte gegenüber der Nachrichtenseite Zdopravy.cz, dass die portugiesischen Kollegen im Autopilot-System die Höhe falsch eingestellt haben könnten. Der Sinkflug sei nämlich viel steiler als üblich gewesen.
Ein Passagier, der nach eigener Aussage an Bord der Maschine war, sagte der Onlineausgabe der Zeitung „Pravo“: „Es war schrecklich, weil mir gleich der Gedanke gekommen ist, dass wir einem Hindernis ausweichen müssen.“ In diesem Moment habe er an seine Familie gedacht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.