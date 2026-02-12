„Es war schrecklich“: Airbus beinahe abgestürzt

Wie zuerst die Zeitung „MF Dnes“ berichtete, habe die Maschine am 17. Jänner stark in der Nähe der Burg Krivoklat, rund 35 Kilometer westlich des internationalen Flughafens von Prag an Höhe verloren und sei bis auf rund 300 Meter über dem Boden abgesunken. Erst dann habe der Pilot den Jet wieder hochgezogen. Das tschechische Amt für die Untersuchung und Vermeidung von Flugunfällen nahm Ermittlungen auf.

„Ernster Zwischenfall“ wird untersucht

„Wir untersuchen das Ereignis als einen ernsten Zwischenfall“, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag. Die Radarsysteme der Flugsicherung hätten auf eine Unterschreitung der vorgesehenen Flughöhe hingewiesen. Ein Fluglotse habe daraufhin die Besatzung gewarnt. Ein tschechischer Pilot mutmaßte gegenüber der Nachrichtenseite Zdopravy.cz, dass die portugiesischen Kollegen im Autopilot-System die Höhe falsch eingestellt haben könnten. Der Sinkflug sei nämlich viel steiler als üblich gewesen.