Festgenommen

Ehefrau verletzt Mann und bedroht ihm mit dem Tod

Kärnten
12.02.2026 20:34
Die Polizei musste in den Ehestreit einschreiten (Symbolbild).
Die Polizei musste in den Ehestreit einschreiten (Symbolbild).(Bild: Jürgen Radspieler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem handfesten Streit kam es am Donnerstagvormittag zwischen Eheleuten in Villach. Dabei erlitt der Mann Verletzungen und die Frau musste sogar festgenommen werden. 

0 Kommentare

Was den Streit zwischen dem Paar ausgelöst hat, ist noch völlig unklar. Aber die Situation zwischen der 32-Jährigen und ihren Gatten schaukelte sich so hoch, dass die Frau zum Messer griff und den 37-Jährigen mit am Handrücken verletzte. 

Mann ergreift die Flucht
Dem aber nicht genug. Die 32-Jährige bedrohte den Mann mit dem Umbringen. „Der 37-Jährige konnte aus der gemeinsamen Wohnung in Villach flüchten und die Polizei alarmieren“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. 

Schließlich und endlich musste die 32-Jährige von den Polizeibeamten festgenommen werden. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht.

Kärnten
12.02.2026 20:34
Kärnten
