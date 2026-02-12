Ehefrau verletzt Mann und bedroht ihm mit dem Tod

Zu einem handfesten Streit kam es am Donnerstagvormittag zwischen Eheleuten in Villach. Dabei erlitt der Mann Verletzungen und die Frau musste sogar festgenommen werden.
Was den Streit zwischen dem Paar ausgelöst hat, ist noch völlig unklar. Aber die Situation zwischen der 32-Jährigen und ihren Gatten schaukelte sich so hoch, dass die Frau zum Messer griff und den 37-Jährigen mit am Handrücken verletzte.
Mann ergreift die Flucht
Dem aber nicht genug. Die 32-Jährige bedrohte den Mann mit dem Umbringen. „Der 37-Jährige konnte aus der gemeinsamen Wohnung in Villach flüchten und die Polizei alarmieren“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Schließlich und endlich musste die 32-Jährige von den Polizeibeamten festgenommen werden. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.