Ex-Intendant des Landestheaters ist gestorben

Der ehemalige Intendant des Salzburger Landestheaters, Lutz Hochstraate, ist im Alter von 84 Jahren in Salzburg verstorben. Von 1986 bis 2004 leitete er das Salzburger Landestheater, bereits von 1974 bis 1979 war er dort Oberspielleiter des Schauspiels.
Der gebürtige Deutsche aus Dortmund war Schauspieler sowie Theater- und Opernregisseur und arbeitete auch mit europäischen Theater- und Opernhäusern zusammen.
Im Mozartjahr 1991 inszenierte der Theatermacher für die Salzburger Festspiele „Mozart in New York“ von Helmut Eder. 2008 organisierte er das Internationale Bachfest in der Stadt Salzburg. Hochstraate leitete von 2009 bis 2012 die Camerata Salzburg und rief in dieser Funktion das Festival „Schubert in Gastein“ ins Leben.
Er war auch Lehrbeauftragter an der Universität Mozarteum und der Universität Salzburg.
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