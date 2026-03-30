Ex-Intendant des Landestheaters ist gestorben

Im Mozartjahr 1991 inszenierte der Theatermacher für die Salzburger Festspiele „Mozart in New York“ von Helmut Eder. 2008 organisierte er das Internationale Bachfest in der Stadt Salzburg. Hochstraate leitete von 2009 bis 2012 die Camerata Salzburg und rief in dieser Funktion das Festival „Schubert in Gastein“ ins Leben.