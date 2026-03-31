„Schnellster Pilot muss wieder ganz vorne stehen“

DTM-Pilot Philipp Eng analysierte in der „Krone“ die Auftaktrennen der Formel-1-Saison 2026. Der ServusTV-Experte fand lobende Worte für das neue Ausnahmetalent, sprach über das Dilemma um Max Verstappen und freut sich außerdem auf ein baldiges Aufeinandertreffen auf der Nordschleife mit dem vierfachen Weltmeister.
Drei Rennwochenenden liegen hinter uns, wie fällt die Philipp-Eng-Analyse bis jetzt aus ?
Das Feld ist deutlich dichter beisammen als noch in China und Melbourne, speziell auf den ersten sechs Positionen. Das Kräfteverhältnis ist trotzdem noch relativ klar: Mercedes ist deutlich vorne, aber McLaren holt auf. An der einen oder anderen Schraube muss man noch nachjustieren, um das Paket zu optimieren. Speziell im Qualifying.
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