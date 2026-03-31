„Schnellster Pilot muss wieder ganz vorne stehen“

Drei Rennwochenenden liegen hinter uns, wie fällt die Philipp-Eng-Analyse bis jetzt aus ?

Das Feld ist deutlich dichter beisammen als noch in China und Melbourne, speziell auf den ersten sechs Positionen. Das Kräfteverhältnis ist trotzdem noch relativ klar: Mercedes ist deutlich vorne, aber McLaren holt auf. An der einen oder anderen Schraube muss man noch nachjustieren, um das Paket zu optimieren. Speziell im Qualifying.