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Experte im Interview:

„Schnellster Pilot muss wieder ganz vorne stehen“

Formel 1
31.03.2026 06:33
Bei Red-Bull-Pilot Max Verstappen bleibt die Stimmung angespannt.
Bei Red-Bull-Pilot Max Verstappen bleibt die Stimmung angespannt.(Bild: GEPA)
Porträt von Ann Sophie Walten
Von Ann Sophie Walten

DTM-Pilot Philipp Eng analysierte in der „Krone“ die Auftaktrennen der Formel-1-Saison 2026. Der ServusTV-Experte fand lobende Worte für das neue Ausnahmetalent, sprach über das Dilemma um Max Verstappen und freut sich außerdem auf ein baldiges Aufeinandertreffen auf der Nordschleife mit dem vierfachen Weltmeister.

0 Kommentare

Drei Rennwochenenden liegen hinter uns, wie fällt die Philipp-Eng-Analyse bis jetzt aus ?
Das Feld ist deutlich dichter beisammen als noch in China und Melbourne, speziell auf den ersten sechs Positionen. Das Kräfteverhältnis ist trotzdem noch relativ klar: Mercedes ist deutlich vorne, aber McLaren holt auf. An der einen oder anderen Schraube muss man noch nachjustieren, um das Paket zu optimieren. Speziell im Qualifying.

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