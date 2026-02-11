Orlando Bloom turtelt jetzt mit Schweizer Topmodel

Neue Liebe für Orlando Bloom? Der Schauspieler wurde nach der Trennung von Katy Perry jetzt mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Und die ist nicht nur deutlich jünger als seine Ex, sondern auch ein Schweizer Topmodel ...
Der Hollywoodstar wurde mit der 28-jährigen Model-Schönheit Luisa Laemmel bei einer Party am Rande des Super Bowl gesichtet, wie die „Daily Mail“ berichtete. Die beiden hätten sich gut unterhalten und unter anderem mit Jamie Foxx geplaudert, wie es heißt.
„Haben sich sehr vertraut berührt“
Ein Augenzeuge verriet der britischen Zeitung zudem, dass Bloom und sein Model bei ihrem Super-Bowl-Date sehr innig gewirkt hätten. „Sie waren süß miteinander und haben sich sehr vertraut berührt.“
Ist Orlando Bloom nach der Trennung von Katy Perry im letzten Sommer also wieder frisch vergeben? Bislang hüllt sich der Hollywoodstar jedenfalls in Schweigen.
Der Super-Bowl-Flirt des 49-Jährigen ist im Model-Business jedenfalls längst keine Unbekannte. Die Schweizerin arbeitete schon für namhafte Marken wie L‘Oréal, Calvin Klein oder Vera Wang. Auf Instagram zeigt sich die blonde Schönheit auch immer wieder in ihrer Heimat – etwa in dieser Bilderstrecke:
Perry liebt Trudeau
Orlando Bloom und Katy Perry waren fast zehn Jahre ein Paar und haben die gemeinsame Tochter Daisy (5). Anfang des letzten Sommers platzte die Verlobung des Schauspielers und der Sängerin.
Katy Perry ist mittlerweile schon wieder frisch verliebt – in niemand Geringeres als Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau. Und während Bloom momentan noch ein Geheimnis um sein Liebesleben macht, zeigte sich Perry zuletzt immer wieder mit dem neuen Mann in ihrem Leben in der Öffentlichkeit.
