Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frisch verliebt?

Orlando Bloom turtelt jetzt mit Schweizer Topmodel

Society International
11.02.2026 12:26
Orlando Bloom wurde mit einem Schweizer Topmodel beim Super Bowl erwischt.
Orlando Bloom wurde mit einem Schweizer Topmodel beim Super Bowl erwischt.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Liebe für Orlando Bloom? Der Schauspieler wurde nach der Trennung von Katy Perry jetzt mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Und die ist nicht nur deutlich jünger als seine Ex, sondern auch ein Schweizer Topmodel ...

0 Kommentare

Der Hollywoodstar wurde mit der 28-jährigen Model-Schönheit Luisa Laemmel bei einer Party am Rande des Super Bowl gesichtet, wie die „Daily Mail“ berichtete. Die beiden hätten sich gut unterhalten und unter anderem mit Jamie Foxx geplaudert, wie es heißt.

„Haben sich sehr vertraut berührt“
Ein Augenzeuge verriet der britischen Zeitung zudem, dass Bloom und sein Model bei ihrem Super-Bowl-Date sehr innig gewirkt hätten. „Sie waren süß miteinander und haben sich sehr vertraut berührt.“

Bringt Model Luisa Laemmel (links) Orlando Bloom zum Strahlen?
Bringt Model Luisa Laemmel (links) Orlando Bloom zum Strahlen?(Bild: APA-Images / Action Press / BFA)

Ist Orlando Bloom nach der Trennung von Katy Perry im letzten Sommer also wieder frisch vergeben? Bislang hüllt sich der Hollywoodstar jedenfalls in Schweigen. 

Der Super-Bowl-Flirt des 49-Jährigen ist im Model-Business jedenfalls längst keine Unbekannte. Die Schweizerin arbeitete schon für namhafte Marken wie L‘Oréal, Calvin Klein oder Vera Wang. Auf Instagram zeigt sich die blonde Schönheit auch immer wieder in ihrer Heimat – etwa in dieser Bilderstrecke:

Perry liebt Trudeau
Orlando Bloom und Katy Perry waren fast zehn Jahre ein Paar und haben die gemeinsame Tochter Daisy (5). Anfang des letzten Sommers platzte die Verlobung des Schauspielers und der Sängerin.

Lesen Sie auch:
Katy Perry verwandelte sich beim Auftritt mit Justin Trudeau in Davos in eine elegante „First ...
Hingucker-Auftritt!
Katy Perry Händchen haltend mit Trudeau in Davos
21.01.2026

Katy Perry ist mittlerweile schon wieder frisch verliebt – in niemand Geringeres als Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau. Und während Bloom momentan noch ein Geheimnis um sein Liebesleben macht, zeigte sich Perry zuletzt immer wieder mit dem neuen Mann in ihrem Leben in der Öffentlichkeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.339 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
199.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.055 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
971 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
740 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
707 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Mehr Society International
Frisch verliebt?
Orlando Bloom turtelt jetzt mit Schweizer Topmodel
Filmfortsetzung
„Die Mumie“ kehrt 2028 mit Weisz & Fraser zurück!
Im Schlaf genötigt
Cher: „Plötzlich spürte ich Hand im Schlüpfer“
Oscar-Vorgeschmack
 Stars beim traditionellen Lunch der Nominierten
Mega-Deal!
Spears verkauft Musik-Rechte für 200 Mio. Dollar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf