Justiz-Panne in Berlin
Vergewaltiger frei, weil Richter Frist versäumte
Weil er seine Ex-Partnerin mehrfach vergewaltigt hatte, fasst ein 27-Jähriger in Berlin eigentlich eine hohe Haftstrafe aus. Doch nun kam der Afghane überraschend auf freien Fuß – obwohl der Mann als gefährlich eingestuft ist. Der zuständige Richter hatte eine Frist versäumt.
Im Juni 2025 wurde Mahmood D. zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, wie der „Tagesspiegel“ berichtete. Die Vergewaltigungen waren nicht alles, was der 27-Jährige seiner Ex-Freundin angetan hatte: So hatte er sie zudem mit einem vorgehaltenen heißen Bügeleisen, einem Messer sowie dem Tod bedroht. Wenige Monate später kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem die Frau vergewaltigt und mit einem Messer bedroht hatte.
Täter hatte Wohnungsschlüssel nachmachen lassen
Mit einem nachgemachten Schlüssel hatte er sich Zugang in die Wohnung seines Opfers verschafft. Die Überlebende ging schließlich zur Polizei, der Fall ging vor das Berliner Landgericht, es kam zur Verurteilung.
Doch der Richter verabsäumte, ein Verhandlungsprotokoll zu verfassen – so konnte das schriftliche Urteil den Anwälten des Vergewaltigers nicht wirksam zugestellt werden. Das Kammergericht entschied schließlich, dass der Afghane wegen dieser Schlamperei freikommen muss. Auch wenn der Täter gefährlich ist und Fluchtgefahr herrscht, ist er nun auf freiem Fuß.
„Die Fortdauer der Untersuchungshaft erweist sich infolge gravierender, der Justiz zuzurechnender Verfahrensverzögerungen als unverhältnismäßig“, wird der Beschluss begründet. Der Richter sei inzwischen von seinem Vorsitz verbunden – er soll an einer Suchtkrankheit leiden.
Vergewaltiger schwor Rache
Besonders dramatisch: Der Täter hatte seiner Ex-Partnerin mit Rache gedroht. Das Gewaltopfer musste daher an einen sicheren Ort gebracht werden, um weitere Übergriffe zu verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.