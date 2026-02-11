Vergewaltiger frei, weil Richter Frist versäumte

Im Juni 2025 wurde Mahmood D. zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, wie der „Tagesspiegel“ berichtete. Die Vergewaltigungen waren nicht alles, was der 27-Jährige seiner Ex-Freundin angetan hatte: So hatte er sie zudem mit einem vorgehaltenen heißen Bügeleisen, einem Messer sowie dem Tod bedroht. Wenige Monate später kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem die Frau vergewaltigt und mit einem Messer bedroht hatte.