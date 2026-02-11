Vater verunglückt: Sohn entdeckte Unfallwagen

Der 62-Jährige war mit dem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der L7219 in Laufenegg im Bezirk Melk von der Fahrbahn abgekommen und über ein überschüssiges Gelände gerollt. Im Anschluss dürfte der Wagen noch einmal die Fahrbahn überquert haben und neuerlich über eine Böschung gefahren sein. Nach etwa 100 Metern prallte der Pkw frontal gegen eine Baumgruppe.