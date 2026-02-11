Vater verunglückt: Sohn entdeckte Unfallwagen

Reifenspuren, ein Auto in einer Baumgruppe, im Wagen der tote Vater (62): Eine Horrorentdeckung machte Mittwochfrüh ein Mann aus dem Bezirk Melk, nachdem der 62-Jährige am Vorabend nicht mehr nach Hause gekommen war.
Der 62-Jährige war mit dem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der L7219 in Laufenegg im Bezirk Melk von der Fahrbahn abgekommen und über ein überschüssiges Gelände gerollt. Im Anschluss dürfte der Wagen noch einmal die Fahrbahn überquert haben und neuerlich über eine Böschung gefahren sein. Nach etwa 100 Metern prallte der Pkw frontal gegen eine Baumgruppe.
Sohn suchte nach vermisstem Vater
Losgefahren war der Mann am Vortag gegen 16 Uhr. Weil er nicht mehr nach Hause gekommen war, machte sich sein Sohn auf die Suche. Gegen 5.15 Uhr fand er die Reifenspuren, die ihn schlussendlich zum Unfallwagen führten. Sein Vater war jedoch bereits an der Unfallstelle verstorben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.