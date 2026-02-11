Bronzener Dominik Paris verliert Ski im Super-G

ÖSV-Medaille? Kombi-Entscheidung ab 13.45 Uhr LIVE
Krimi nach Springen
Für Dominik Paris bleibt es bei den Olympischen Spielen in der Heimat bei einer Medaille. Vier Tage nach seiner Bronze-Fahrt in der Abfahrt verlor der Südtiroler am Mittwoch im Super-G seinen Ski und kam daraufhin zu Sturz.
Paris war erst wenige Sekunden auf der Piste, als sich sein rechter Ski ohne erkennbaren Eigenfehler in einer Linkskurve aus der Bindung löste.
Der Speed-Routinier blieb Gott sei Dank ohne Verletzung, das Rennen war für den 36-Jährigen durch das Malheur jedoch gelaufen.
