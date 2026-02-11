Puntigamer bleibt Sturm-Hauptsponsor bis 2029

Steirische Wurzeln als Fundament

Was beide verbindet, sind die tiefen regionalen Wurzeln. Der 1909 gegründete Traditionsklub und die Brautradition von Puntigamer, die bis ins Jahr 1478 zurückreicht, stehen gleichermaßen für Beständigkeit und Authentizität. „Der 1909 gegründete Fußballverein und die Brautradition von Puntigamer, die bis ins Jahr 1478 zurückreicht, stehen gleichermaßen für Beständigkeit, Authentizität und regionalen Stolz. Sturm Graz und Puntigamer teilen mehr als eine Stadt. Wir teilen Leidenschaft, Stolz und die Überzeugung, dass nachhaltige Partnerschaften Zeit brauchen. Dass wir diesen Weg nun weitere drei Jahre gemeinsam gehen, ist für uns eine Herzensangelegenheit.“, erklärt Puntigamer-Braumeister Johannes Eregger.