Puntigamer bleibt Sturm-Hauptsponsor bis 2029

Mehr Treue geht kaum! SK Sturm Graz und Puntigamer verlängern ihre Partnerschaft vorzeitig bis 2029. Damit schreibt das steirische Duo eine mehr als 30-jährige Erfolgsgeschichte fort.
Der bestehende Sponsoringvertrag wurde um drei Saisonen verlängert und läuft nun von 2026 bis 2029. Puntigamer bleibt damit weiterhin mit seinem Logo auf der Brust der Sturm-Feldspieler präsent. Eine bewusste Verbindung: Bier und Fußball gehören in Österreich zusammen und Puntigamer steht wie kaum eine andere Marke für Geselligkeit, Zusammenhalt und gelebtes Miteinander.
Drei Jahrzehnte Erfolge
Was 1996 als klassische Sponsorenkooperation begann, ist längst zu einer Partnerschaft mit Substanz geworden. In 30 Jahren wurden zahlreiche sportliche Highlights gemeinsam erlebt: fünf Meistertitel, sieben Cupsiege sowie vier Teilnahmen an der UEFA Champions League. Ebenso selbstverständlich war die gegenseitige Unterstützung in schwierigeren Phasen.
„Mit der Verlängerung unseres Engagements bis 2029 setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen. Puntigamer und der SK Sturm Graz verbindet weit mehr als ein Sponsoringvertrag – es ist eine gewachsene Partnerschaft, die von gemeinsamen Erfolgen, aber auch von Zusammenhalt in schwierigen Zeiten geprägt ist“, sagt Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.
„Partnerschaft sucht ihresgleichen“
Auch bei Sturm selbst wird die Verlängerung als starkes Signal gewertet. „Die Zusammenarbeit mit Puntigamer sucht ihresgleichen – sie ist seit 30 Jahren eine verlässliche Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamen Werten und langfristigem Denken basiert. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es alles andere als selbstverständlich, einen Partner an seiner Seite zu wissen, der Stabilität gibt und den gemeinsamen Weg mit voller Überzeugung mitgeht. Dass wir diese Erfolgsgeschichte auch über 2026 hinaus fortschreiben dürfen, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.“, betont Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm Graz.
Präsident Christian Jauk ergänzt: „Diese Verlängerung unterstreicht, wie gut Puntigamer und der SK Sturm zueinander passen. In einer Zeit, in der sich vieles schnell verändert und Partnerschaften oft kurzfristig gedacht werden, steht diese Zusammenarbeit für Treue, Kontinuität, Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Puntigamer begleitet unseren Weg seit mittlerweile 30 Jahren mit großer Loyalität – dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken und freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam Stabilität und sportlichen Erfolg zu gestalten.“
Steirische Wurzeln als Fundament
Was beide verbindet, sind die tiefen regionalen Wurzeln. Der 1909 gegründete Traditionsklub und die Brautradition von Puntigamer, die bis ins Jahr 1478 zurückreicht, stehen gleichermaßen für Beständigkeit und Authentizität. „Der 1909 gegründete Fußballverein und die Brautradition von Puntigamer, die bis ins Jahr 1478 zurückreicht, stehen gleichermaßen für Beständigkeit, Authentizität und regionalen Stolz. Sturm Graz und Puntigamer teilen mehr als eine Stadt. Wir teilen Leidenschaft, Stolz und die Überzeugung, dass nachhaltige Partnerschaften Zeit brauchen. Dass wir diesen Weg nun weitere drei Jahre gemeinsam gehen, ist für uns eine Herzensangelegenheit.“, erklärt Puntigamer-Braumeister Johannes Eregger.
