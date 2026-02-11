Unfaire Bedingungen? Bormio-Piste wirft Fragen auf

Große Fahrfehler blieben aus, dennoch mussten sich Österreichs Speed-Herren im olympischen Super-G am Mittwoch klar geschlagen geben. Waren die Startnummern und die damit verbundenen Pistenverhältnisse schuld an der Pleite?
Raphael Haaser, Stefan Babinsky, Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz hatten sich mit den Nummern 8, 11,15 und 16 aus dem Starthaus gestürzt. Verpasste Haaser den Sprung aufs Stockerl nur um drei Zehntel, wuchsen mit den höher werdenden Starnummern auch die Rückstände.
Niedrige Starnummern auch im Ziel vorne
Zwar gaben weder Kriechmayr noch Schwarz der Piste die Schuld, dennoch fiel auf: Ohne große Fahrfehler wuchsen die Rückstände bereits im oberen Streckenteil erheblich. Die Top-10 bildeten ausschließlich Fahrer mit den Startnummern 1 bis 15.
„Die vorderen Nummern waren sicher kein Nachteil“, meinte auch der drittplatzierte Schweizer Marco Odermatt im ORF-Interview, betonte allerdings auch, dass Skifahren nun einmal ein Freiluft-Sport ist.
„Dann tut das weh“
„Ich bin zu ehrgeizig, als dass es mich nicht anzipft“, ärgerte sich Kriechmayr eher über seinen Lauf als über die Piste. „Ich hab‘s nicht so auf den Punkt gebracht. Jetzt tut es weh, das ist ganz klar. Wenn man alles gibt, sich gut vorbereitet, viele Leute im Hintergrund sich den Allerwertesten aufreißen dann tut das weh. Im Grunde genommen ist es nur ein Skirennen aber jetzt brauche ich mal ein bisschen dafür.“
Auch Marko Schwarz‘ Fazit fiel nüchtern aus. „Mir geht vielleicht ein bisschen das Speed-Training ab, dass ich mir die hohen Geschwindigkeiten noch mehr zutraue. Heute war nicht viel mehr möglich“, so der Kärntner, der mit dem Riesenslalom und dem Slalom immerhin noch zwei Chancen auf Edelmetall hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.