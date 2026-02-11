Unfaire Bedingungen? Bormio-Piste wirft Fragen auf

„Dann tut das weh“

„Ich bin zu ehrgeizig, als dass es mich nicht anzipft“, ärgerte sich Kriechmayr eher über seinen Lauf als über die Piste. „Ich hab‘s nicht so auf den Punkt gebracht. Jetzt tut es weh, das ist ganz klar. Wenn man alles gibt, sich gut vorbereitet, viele Leute im Hintergrund sich den Allerwertesten aufreißen dann tut das weh. Im Grunde genommen ist es nur ein Skirennen aber jetzt brauche ich mal ein bisschen dafür.“