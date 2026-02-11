Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖSV-Herren chancenlos

Unfaire Bedingungen? Bormio-Piste wirft Fragen auf

Olympia
11.02.2026 12:39
Vincent Kriechmayr (l.) und Marco Schwarz (r.) gingen beim Sieg von Franjo von Allmen leer aus.
Vincent Kriechmayr (l.) und Marco Schwarz (r.) gingen beim Sieg von Franjo von Allmen leer aus.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Große Fahrfehler blieben aus, dennoch mussten sich Österreichs Speed-Herren im olympischen Super-G am Mittwoch klar geschlagen geben. Waren die Startnummern und die damit verbundenen Pistenverhältnisse schuld an der Pleite?

0 Kommentare

Raphael Haaser, Stefan Babinsky, Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz hatten sich mit den Nummern 8, 11,15 und 16 aus dem Starthaus gestürzt. Verpasste Haaser den Sprung aufs Stockerl nur um drei Zehntel, wuchsen mit den höher werdenden Starnummern auch die Rückstände.

Niedrige Starnummern auch im Ziel vorne
Zwar gaben weder Kriechmayr noch Schwarz der Piste die Schuld, dennoch fiel auf: Ohne große Fahrfehler wuchsen die Rückstände bereits im oberen Streckenteil erheblich. Die Top-10 bildeten ausschließlich Fahrer mit den Startnummern 1 bis 15. 

Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: Christof Birbaumer)

„Die vorderen Nummern waren sicher kein Nachteil“, meinte auch der drittplatzierte Schweizer Marco Odermatt im ORF-Interview, betonte allerdings auch, dass Skifahren nun einmal ein Freiluft-Sport ist.

Enttäuschung bei Vincent Kriechmayr
Enttäuschung bei Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)

„Dann tut das weh“
„Ich bin zu ehrgeizig, als dass es mich nicht anzipft“, ärgerte sich Kriechmayr eher über seinen Lauf als über die Piste. „Ich hab‘s nicht so auf den Punkt gebracht. Jetzt tut es weh, das ist ganz klar. Wenn man alles gibt, sich gut vorbereitet, viele Leute im Hintergrund sich den Allerwertesten aufreißen dann tut das weh. Im Grunde genommen ist es nur ein Skirennen aber jetzt brauche ich mal ein bisschen dafür.“

Lesen Sie auch:
Franjo von Allmen war einmal mehr nicht zu schlagen.
ÖSV-Frust im Super-G
Historisch! Von Allmen holt drittes Olympia-Gold
11.02.2026
Italiener im Pech
Bronzener Dominik Paris verliert Ski im Super-G
11.02.2026

Auch Marko Schwarz‘ Fazit fiel nüchtern aus. „Mir geht vielleicht ein bisschen das Speed-Training ab, dass ich mir die hohen Geschwindigkeiten noch mehr zutraue. Heute war nicht viel mehr möglich“, so der Kärntner, der mit dem Riesenslalom und dem Slalom immerhin noch zwei Chancen auf Edelmetall hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
Kriechmayr enttäuscht:
„Bin zu ehrgeizig, dass mich das voll anzipft!“
Wintersport-Highlight
Olympia: Der Medaillenspiegel und das Programm
ÖSV-Herren chancenlos
Unfaire Bedingungen? Bormio-Piste wirft Fragen auf
Krone Plus Logo
Party im Austria House
Frau Inspektor stand plötzlich ohne Skier da
ÖSV-Frust im Super-G
Historisch! Von Allmen holt drittes Olympia-Gold
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine