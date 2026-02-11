Der Super-G der Herren – ab 11.30 Uhr LIVE

Von Allmen bisher großer Olympia-Held

Franjo von Allmen ist mit den Titeln in der Spezial-Abfahrt und der Teamkombination bisher der Skifahrer dieser Winterspiele. „Für eine dritte Medaille müsste schon wirklich viel zusammenpassen“, betrieb Von Allmen Understatement. Schon mit der Kombi-Abfahrt war er nicht wirklich zufrieden gewesen. „Es wird, denke ich, Zeit für eine Pause.“ Drei Podestplätze, aber auch zwei Ausfälle hat Von Allem in dieser Super-G-Saison zu Buche stehen. Mit einer dritten Goldmedaille würde der erst 24-Jährige in die Dimensionen von Matthias Mayer (2014/Abfahrt, 2018 und 2022/Super-G), Toni Sailer und Jean Claude Killy vorstoßen. Erfolgreichster Schweizer bei den Ski-Männern ist er seit Montag bereits.