Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Sind Sie mit Ihrem Arbeitsplatz zufrieden?

Forum
11.02.2026 11:41
Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist für viele ein wichtiger Faktor.
Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist für viele ein wichtiger Faktor.(Bild: pixel-shot.com/stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist für viele Arbeitnehmer neben der Bezahlung einer der wichtigsten Punkte bei der Jobwahl. Unsere Frage des Tages vom 11. Februar lautet daher: „Sind Sie mit Ihrem Arbeitsplatz zufrieden?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Was ist für Sie bei der Berufswahl am wichtigsten? Welche Erfahrungen haben Sie bisher in der Arbeitswelt gemacht? Was würden Sie gerne verbessern, wenn Sie könnten, und was sollte so bleiben, wie es ist in Ihrem Job? Sind Sie mit Ihrem Arbeitsplatz zufrieden?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.339 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
199.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.055 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
971 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
740 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
707 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Wie prüde sind Sie?
Diskutieren Sie mit!
Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch?
Frage des Tages
Wäre Christian Kern der bessere SPÖ-Chef?
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?
Frage des Tages
Holen unsere Alpin-Skifahrer noch eine Medaille?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf