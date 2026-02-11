Rädler und Huber im Fokus ++ Vorschau auf Mittwoch

„Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen“
Tränen im Ziel
Ariane Rädler und Katharina Huber feiern den größten Karriere-Erfolg und holen sich am Dienstag Gold in der Team-Kombination. Im Olympia-Studio würdigen wir die Leistung der ÖSV-Athletinnen und zeigen Ihnen die emotionalen Bilder vom gestrigen Abend im Österreich-Haus in Cortina. Außerdem bereiten wir Sie auf den heutigen Wettkampftag vor.
