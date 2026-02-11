Seine letzte Freundin
Zahnärztin aus Belarus ist Epsteins Haupterbin
Sie ist die Haupterbin von Jeffrey Epsteins Nachlass und telefonierte 2019 als letzte Person mit dem US-Sexualstraftäter vor dessen Tod in einem New Yorker Gefängnis. Doch wer ist die geheimnisvolle weißrussische Zahnärztin, die Epstein offenbar auch heiraten wollte?
In einem der vor Kurzem vom US-Justizministerium veröffentlichten Tranche an Dokumenten aus dem Ermittlungsakt gegen den Investmentbanker, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieben und laut offiziellen Angaben in seiner Haftzelle Suizid begangen hatte, werden 43 Personen angeführt, unter denen das 630 Millionen US-Dollar (rund 529 Mio. Euro) schwere Erbe aufgeteilt werden solle. Kurz vor seinem Tod soll Epstein sein Testament geändert haben.
Testament zugunsten Shuliaks geändert
Diese Änderung sei zugunsten von Karyna Shuliak, einer Zahnärztin aus Belarus, erfolgt, heißt es in Medienberichten. Laut Akten handelt es sich bei der 36-Jährigen um die letzte Partnerin Epsteins, die er auch heiraten wollte. Im Testament des Straftäters ist zu lesen, dass der Großteil des Epstein-Vermögens, rund 100 Millionen US-Dollar, eben an Shuliak fließen soll. Interessantes Detail: Die langjährige Komplizin Ghislaine Maxwell, die wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch Epstein derzeit eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt, wurde lediglich mit einer Summe von zehn Millionen bedacht. Auch der Anteil von Epsteins Bruder Mark (71) bewegt sich in dieser Höhe.
Neben dem Geld soll die Zahnärztin auch noch die Zorro-Ranch in New Mexico, die Inseln Little und Great St. James, Luxus-Immobilien in Paris, Palm Beach und Manhattan erben. Als Geschenk ergingen den Angaben zufolge bereits ein 33-Karat-Verlobungsring und 48 lose Diamanten an die 36-Jährige.
Zahnmedizinstudium finanziert, bei Einbürgerung geholfen
Shuliak und Epstein lernten sich laut Ermittlungsakten im Jahr 2010 kennen. Sie verliebten sich ineinander. Es gibt zahlreiche E-Mails, in denen Liebesbeteuerungen („Du bist der reinste Mensch, den ich je kennengelernt habe“), aber auch Beziehungsprobleme diskutiert werden. Offenbar war die Weißrussin oft eifersüchtig, weil Epstein laufend von zahlreichen jungen Frauen umgeben war. Was sie über diese bzw. die dunklen Machenschaften des Sexualstraftäters wusste, ist unklar.
Mithilfe des Milliardärs, der auch das Zahnmedizinstudium an der Columbia University in New York finanzierte, reiste die damals 20-Jährige in die Vereinigten Staaten. Ihre Zahnarztpraxis eröffnete sie nach ihrem Abschluss direkt neben der berüchtigten Epstein-Insel Little Saint James in der Karibik. Auch ihre Aufenthaltsgenehmigung und im Jahr 2018 ihre Einbürgerung erlangte Shuliak mithilfe von Epstein bzw. eines befreundeten Anwalts.
Zahnärztin wohnt in Wohnung von Epsteins Bruder
Dem Vernehmen nach bezahlte der Investmentbanker auch eine Krebsoperation von Shuliaks Mutter, zudem flossen über 20.000 US-Dollar (rund 16.800 Euro) monatlich an die Familie der Freundin, die heute im New Yorker Stadtteil Manhattan in einer Wohnung lebt, die Epsteins Bruder gehört.
Ob aber überhaupt irgendjemand von den 43 Erben etwas aus dem Erbe erhält, ist ungewiss. Derzeit ist Epsteins Vermögen eingefroren. Die Opfer und auch Gläubiger sollen zunächst aus diesem Geld entschädigt werden.
