Zahnärztin aus Belarus ist Epsteins Haupterbin

Testament zugunsten Shuliaks geändert

Diese Änderung sei zugunsten von Karyna Shuliak, einer Zahnärztin aus Belarus, erfolgt, heißt es in Medienberichten. Laut Akten handelt es sich bei der 36-Jährigen um die letzte Partnerin Epsteins, die er auch heiraten wollte. Im Testament des Straftäters ist zu lesen, dass der Großteil des Epstein-Vermögens, rund 100 Millionen US-Dollar, eben an Shuliak fließen soll. Interessantes Detail: Die langjährige Komplizin Ghislaine Maxwell, die wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch Epstein derzeit eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt, wurde lediglich mit einer Summe von zehn Millionen bedacht. Auch der Anteil von Epsteins Bruder Mark (71) bewegt sich in dieser Höhe.