Rapids Neuer: „Ich kannte nicht einmal alle Namen“

Hoff Thorup mit Weimann-Debüt zufrieden

Der 36-Jährige setzte gegen Hartberg von Beginn an auf Andreas Weimann, obwohl der Stürmer erst am Donnerstag verpflichtet wurde und bisher nur ein Training mit Rapid absolvierte. Mit der Leistung des 26-fachen Internationalen war Hoff Thorup zufrieden. „Er hat clever gespielt und uns viel davon gegeben, was wir von ihm erhoffen.“ Weimann erfuhr erst drei Stunden vor Anpfiff von seinem Startelf-Einsatz. Der Wiener und Ex-Rapid-Nachwuchskicker fand zwei Chancen vor, die jedoch von Hartberg-Goalie Tom Hülsmann zunichtegemacht wurden.