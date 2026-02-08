Vorteilswelt
„Für Medaille nötig“

Warum 1440 für Anna die magische Zahl sein soll

Olympia
08.02.2026 06:30
Anna Gasser strahlte schon bei der Eröffnungsfeier.
Anna Gasser strahlte schon bei der Eröffnungsfeier.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Zweimal holte sie schon Olympia-Gold, am Sonntag startet Snowboard-Queen Anna Gasser ihre Mission nach dem Hattrick im Big Air mit der Qualifikation. In Italien fühlt sie sich vor allem dank käseloser Pizza und der Unterstützung durch ihre Familie wohl.

Dreimal Olympisches Gold bei drei aufeinanderfolgenden Spielen – es ist in Österreich ein Unikat, gelang bisher nur Matthias Mayer. Nun schickt sich Anna Gasser an, es ihrem Kärntner Landsmann gleichzutun. „Die Chance lebt“, grinste die 34-Jährige im Talk mit der „Krone“.

