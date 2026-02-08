Warum 1440 für Anna die magische Zahl sein soll

„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
Protest eingelegt
Zweimal holte sie schon Olympia-Gold, am Sonntag startet Snowboard-Queen Anna Gasser ihre Mission nach dem Hattrick im Big Air mit der Qualifikation. In Italien fühlt sie sich vor allem dank käseloser Pizza und der Unterstützung durch ihre Familie wohl.
Dreimal Olympisches Gold bei drei aufeinanderfolgenden Spielen – es ist in Österreich ein Unikat, gelang bisher nur Matthias Mayer. Nun schickt sich Anna Gasser an, es ihrem Kärntner Landsmann gleichzutun. „Die Chance lebt“, grinste die 34-Jährige im Talk mit der „Krone“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.