Alex Antonitsch: „Möchte 120 Jahre alt werden!“

Als erster österreichischer Tennisspieler stürmte Alexander Antonitsch 1990 in Wimbledon bis ins Achtelfinale, schaffte im selben Jahr gemeinsam mit Thomas Muster, Horst Skoff und Oliver Fuchs den Einzug ins Davis-Cup-Halbfinale. In Seoul holte er sich 1990 seinen einzigen ATP-Einzeltitel – im Doppel triumphierte er viermal. Am heutigen Sonntag wird Antonitsch 60 Jahre alt. Oder wie er selbst sagt: „30 beide!“ Die „Krone“ bat den Jubilar zum Interview.