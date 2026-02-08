Alex Antonitsch: „Möchte 120 Jahre alt werden!“

Ex-Tennis-Ass Alexander Antonitsch feiert am heutigen Sonntag seinen 60. Geburtstag! Oder wie er sagt: „30 beide!“ Geht es nach dem gebürtigen Kärntner, ist gerade erst Halbzeit. Mit „Krone“ spricht er im Interview über seine Karriere-Highlights, über Österreichs Talente, Eishockey-Klub VSV und was er sich noch vornimmt.
Als erster österreichischer Tennisspieler stürmte Alexander Antonitsch 1990 in Wimbledon bis ins Achtelfinale, schaffte im selben Jahr gemeinsam mit Thomas Muster, Horst Skoff und Oliver Fuchs den Einzug ins Davis-Cup-Halbfinale. In Seoul holte er sich 1990 seinen einzigen ATP-Einzeltitel – im Doppel triumphierte er viermal. Am heutigen Sonntag wird Antonitsch 60 Jahre alt. Oder wie er selbst sagt: „30 beide!“ Die „Krone“ bat den Jubilar zum Interview.
