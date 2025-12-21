Adventwandern: Schritt für Schritt zu Weihnachten

Zum 19. Mal Adventwandern

Die Adventwanderungen wurden heuer zum bereits 19. Mal von Hannes Wallner von der „Bergkrone“ mit der Bergrettung Kärnten organisiert. Eine schöne Tradition, die zeigt: Gerade in der Vorweihnachtszeit passen Bewegung und Besinnlichkeit perfekt zusammen und der Lussari ist für viele eine Einstimmung auf den Heiligen Abend, wie sie schöner kaum sein könnte.