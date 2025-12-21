Adventwandern: Schritt für Schritt zu Weihnachten

Vier Adventsonntage, viermal Bergglück: Die 4. Adventwanderung der „Kärntner Krone“ auf den Lussari war ein stiller Abschluss einer besonderen Tradition.
Langjährige Weggefährten und neue Bergfreunde, die erstmals diese einzigartige Mischung auf Bewegung und innerer Einkehr spüren durften, wanderten am vierten Adventsonntag gemeinsam am Büßerweg auf den bekannten italienischen Wallfahrtsberg. Oben direkt neben dem Gipfelkreuz fand Bergseelsorger Roland Stadler dann wieder die richtigen Worte, die berührten. Den feierlichen Abschluss bildete traditionell die feierliche Heilige Messe in der Wallfahrtskirche mit Monsignore Engelbert Guggenberger.
Zum 19. Mal Adventwandern
Die Adventwanderungen wurden heuer zum bereits 19. Mal von Hannes Wallner von der „Bergkrone“ mit der Bergrettung Kärnten organisiert. Eine schöne Tradition, die zeigt: Gerade in der Vorweihnachtszeit passen Bewegung und Besinnlichkeit perfekt zusammen und der Lussari ist für viele eine Einstimmung auf den Heiligen Abend, wie sie schöner kaum sein könnte.
