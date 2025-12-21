Vorteilswelt
Zeitvertreib im Schnee

Kärntens Pisten sind bereit für Ferienkinder

Kärnten
21.12.2025 18:00
Spaß im Schnee: In den Winterferien freuen sich Kinder auf Ski- und Rodelpisten.
Spaß im Schnee: In den Winterferien freuen sich Kinder auf Ski- und Rodelpisten.

Damit es in den kommenden zwei Wochen nicht langweilig wird, haben heimische Liftbetreiber vorgesorgt und investiert.

Kommende Woche starten die Kärntner Kindergarten- und Schulkinder in die Weihnachtsferien. Und, wie in jedem Jahr, heißt’s dann spätestens am dritten Tag zu Hause: „Mama, mir ist fad!“. Gut, dass die heimischen Seilbahnbetreiber bereit für Pistenflöhe sind.

Im Vorverkauf des Kärntner Skipasses gingen bereits insgesamt 30.805 Saisonkarten über den Tresen. Fachgruppenobmann Josef Bogensperger freut sich: „Die große Nachfrage bestätigt die hohe Skilust. Unsere Betriebe sind bestens vorbereitet und freuen sich auf volle Pisten und einen starken Wintertourismus.“ Entsprechend stark wurde heuer investiert: Am Katschberg wurde der bisherige 3er-Sessellift Aineck durch eine neue, energieeffiziente Gondelbahn ersetzt. Damit geht es besonders komfortabel auf 2220 Meter Höhe. Und am Nassfeld fährt – wie berichtet – die neue und barrierefreie 10er-Gartnerkofelbahn auf den Berg.


Investition in den Skifahrer-Nachwuchs
Damit die Pisten sicher sind, wird in Kärnten nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in Skiausbildungen investiert. Gemeinsam mit dem Land startet die Schulskiaktion. Für Volksschulen gibt es zwischen 12. und 16. Jänner einen Gratisskitag inklusive kostenloser Tageskarte, Anmeldungen sind noch möglich. „Mit diesen Angeboten wollen wir möglichst vielen Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Skisport ermöglichen“, sagt Bogensperger.

Rodel-Fans werden auf der Saualm glücklich. Das „BergAufRodeln“ des Skiclubs Eberstein findet auch heuer statt. Nach Voranmeldung gibt’s sogar Nachtrodeln!

In Eberstein wird bergauf gerodelt.
In Eberstein wird bergauf gerodelt.

Wer noch nicht ausgestattet ist, kommt übrigens nicht zu spät: Skisachen kann man praktischerweise auch ausborgen. Christian Tyl, Sprecher des Sportartikelhandels in der Wirtschaftskammer Kärnten, zur aktuellen Marktentwicklung: „Vor allem in den Skigebieten boomt der Verleih enorm. Viele Gäste schätzen die Möglichkeit, das neueste Material zu testen. Der Kauf bleibt wichtig, der Trend geht aber klar Richtung Leihen.“

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
