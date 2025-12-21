Kärntens Pisten sind bereit für Ferienkinder

Im Vorverkauf des Kärntner Skipasses gingen bereits insgesamt 30.805 Saisonkarten über den Tresen. Fachgruppenobmann Josef Bogensperger freut sich: „Die große Nachfrage bestätigt die hohe Skilust. Unsere Betriebe sind bestens vorbereitet und freuen sich auf volle Pisten und einen starken Wintertourismus.“ Entsprechend stark wurde heuer investiert: Am Katschberg wurde der bisherige 3er-Sessellift Aineck durch eine neue, energieeffiziente Gondelbahn ersetzt. Damit geht es besonders komfortabel auf 2220 Meter Höhe. Und am Nassfeld fährt – wie berichtet – die neue und barrierefreie 10er-Gartnerkofelbahn auf den Berg.