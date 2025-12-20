Lohnnebenkosten senken: Das sagen die Wiener dazu

Rund 2600 Euro landen zum Monatsletzten auf dem Konto eines Dachdeckers. Brutto würde er fast 4000 Euro verdienen. Seinem Arbeitgeber fallen noch zusätzliche Kosten an, wodurch ihm der besagte Arbeitnehmer insgesamt 5000 Euro monatlich kostet, wie die „Krone“ berichtete. Was Mitarbeiter meist nicht sehen, ist eine hohe Last für Unternehmen: die Lohnnebenkosten.