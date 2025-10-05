Felbermayr: Budget „noch lange nicht krisenfest“

Kritisch sieht er, dass Österreich damit noch weit über den drei Prozent der Maastricht-Kriterien liegt, und man bei der Staatsschuldenquote bereits auf 90 Prozent des BIP zusteuere. „Das, was wir da sehen, ist noch lange kein krisenfestes Budget. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen“, sagte Felbermayr in der ORF-Pressestunde. Die Regierung sei damit weder für eine neue Corona-Krise noch eine neue Verwerfung bei den Energiepreisen gewappnet, „was ja passieren könnte“.