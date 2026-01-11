Robust: Steinplattln – für eine kleine Ewigkeit

Damit man mit Lärchenholz ein Turmdach decken kann, muss das Holz gekocht und gebogen werden. „Oft wurden die Holzschindeln auch bemalt, wie in Maria Luggau. Die rote Farbe soll ein teures Kupferdach vortäuschen und das Holz haltbarer machen“, weiß Geraldine Klever vom Denkmalamt. Bei Lärchenschindeln brauche es eine Dreifachdeckung und: „Die alten Holzschindeln waren immer in sich gedreht. So kam überall Luft dazu und sie hielten 100 Jahre lang“, erklärt Greil, für den die Belüftung auf jedem Dach ein großes Thema ist.