Stark betrunkene Frauen sind mit Autos abgekommen

Die Frau musste mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Wie sich herausstellte, war die Kärntnerin schwer betrunken. „Zudem war die Lenkerin nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung“, teilt die Polizei weiter mit.

Der stark beschädigte Pkw wurde von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen.