Stark betrunkene Frauen sind mit Autos abgekommen

Zu gleich mehreren schweren Verkehrsunfällen ist es am Freitag und in der Nacht auf Samstag gekommen. Frauen waren mit ihren Autos von Kärntner Straßen abgekommen. Die Ursache: Ein Alko-Test ergab bei zwei Lenkerinnen eine schwere Alkoholisierung.
Mit ihrem Wagen ist eine 26-jährige Lenkerin von einer Gemeindestraße in Klagenfurt-Land zwischen Wellersdorf und Ludmannsdorf abgekommen. Das Auto prallte frontal gegen einen Bildstock aus Beton. „Dadurch wurde das Fahrzeug schwer beschädigt“, gibt die Polizei bekannt.
Die Frau musste mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Wie sich herausstellte, war die Kärntnerin schwer betrunken. „Zudem war die Lenkerin nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung“, teilt die Polizei weiter mit.
Der stark beschädigte Pkw wurde von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen.
Doch dem nicht genug passierte ein paar Stunden später – Samstagfrüh um 2 Uhr – schon der nächste Alko-Unfall. Eine 25-jährige Lenkerin kam bei Kras auf der Krastaler Landesstraße im Bezirk Völkermarkt rechts von der Fahrbahn ab.
Das Auto überschlug sich und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Auch ein bei ihr durchgeführter Alko-Test verlief positiv: schwere Alkoholisierung. Die Frau wurde ins LKH Villach geliefert. Ihr 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.
