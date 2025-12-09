Darum versteckt Leo DiCaprio ständig sein Gesicht!

Kein Wort über Freundin

Der Star, der seit zwei Jahren mit Vittoria Ceretti zusammen ist, hält sein Liebesleben traditionell streng aus der Öffentlichkeit heraus. Bislang weigert er sich standhaft, über seine Freundin zu sprechen. Die italienische Modelschönheit kam zwar im September zur Premiere von Leos neuen Film „One Battle After Another“, doch das Paar posierte nicht zusammen auf dem roten Teppich. Stattdessen kam Ceretti durch einen Seiteneingang und nahm dann erst fern von allen Kameras im Saal neben ihrem berühmten Freund Platz.