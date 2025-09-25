Vorteilswelt
Noch mal Glück gehabt!

So hätte Leo DiCaprio in Hollywood fast geheißen!

Society International
25.09.2025 17:00
(Bild: EPA/Sashenka Gutierrez)

„Nur über meine Leiche!“ George DiCaprio war außer sich, als sein Teenie-Sohn ihm seinen genialen Plan mitteilte, wie er am besten in Hollywood-Karriere könnte. Leo wollte sich den Künstlernamen „Lenny Williams“ zulegen – was sein alter Herr glücklicherweise verhinderte.

Der Oscar-Gewinner enthüllte jetzt im Podcast „New Heights“, dass ihm seine Schauspielagentur zu Beginn seiner Laufbahn dringend dazu geraten hatte, seinen italienischen klingenden Vor- und Nachnamen abzulegen: „Sie sagten mir, dass er zu exotisch klingt und mich so keiner nehmen würde.“

Der damals 14-Jährige entschied sich, zu „Lenny Williams“ werden – eine coole Amerikanisierung seines Vornamens und eine Abwandlung seines zweiten Vornamens Wilhelm, dem ihm seine deutsche Mama Irmeline verpasst hatte. Die Agentur hatte bereits Casting-Fotos von „Lenny“ mit dessen Gesicht mit dem neuen Namen darunter drucken lassen. Als Papa George das Foto mit dem „Fake-Namen“ sah, riss er es wutentbrannt entzwei und verkündete, dass sich sein Sohn als Leonardo DiCaprio durchsetzen wird oder gar nicht.

Wie „Vieh“ behandelt
Doch nicht nur der Name war anfangs ein Hindernis für den jungen DiCaprio. Leo erinnerte sich an das Casting einer Schauspielagentur, bei dem er und andere Kandidaten wie „Vieh“ sich in einer Reihe aufstellen mussten – und er ohne Erklärung abgewiesen wurde. „Sie sagte nur ,Nein‘“.

Er glaubt heute, dass es wahrscheinlich an seinem Look gelegen habe: „Ich war Breakdancer und trug einen Stufenschnitt.“ Obwohl er sich „total schrecklich“ behandelt fühlte, probierte er es wieder bei der nächsten Agentur - und „erlebte dasselbe noch einmal“. Zu Glück ließ er sich nicht entmutigen und buchte kurz darauf eine Werbung für „Matchbox“-Autos, die zu einer Rolle in der Sitcom „Unser lautes Heim“ und wenig später zu seinem Durchbruch in „This Boy’s Life“ führte. Es war der erste Schritt zum Weltstar für den verhinderten „Lenny Williams“.

