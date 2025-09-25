So hätte Leo DiCaprio in Hollywood fast geheißen!

Er glaubt heute, dass es wahrscheinlich an seinem Look gelegen habe: „Ich war Breakdancer und trug einen Stufenschnitt.“ Obwohl er sich „total schrecklich“ behandelt fühlte, probierte er es wieder bei der nächsten Agentur - und „erlebte dasselbe noch einmal“. Zu Glück ließ er sich nicht entmutigen und buchte kurz darauf eine Werbung für „Matchbox“-Autos, die zu einer Rolle in der Sitcom „Unser lautes Heim“ und wenig später zu seinem Durchbruch in „This Boy’s Life“ führte. Es war der erste Schritt zum Weltstar für den verhinderten „Lenny Williams“.