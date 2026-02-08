SF: Doppelgänger-Wettbewerb wird zur Riesen-Party

Er holte den ersten Platz

Den Hauptpreis des Wettbewerbs gewann Abdul Ramirez Arroyave, ein professioneller Bad Bunny-Imitator aus Kolumbien, der ein rotes Hemd und einen Strohhut über einer eng anliegenden Lockenperücke trug. Auf die Bitte, nach seinem Sieg ein paar Worte zu sagen, antwortete er mit „Danke für alles“. Dann stimmte er gemeinsam mit der Menge Bad Bunnys „Debi tirar mas fotos“ an.