Bad Bunny-Lookalike
SF: Doppelgänger-Wettbewerb wird zur Riesen-Party
Ein Bad-Bunny-Doppelgängerwettbewerb in einem Restaurant in San Francisco entwickelte sich zuletzt zu einer Straßenparty. Hunderte von Fans des Weltstars waren dabei, um seine Doppelgänger anzufeuern und zu seiner Musik mitzusingen. Das Event war Teil des Auftaktes zu seiner Halbzeitshow beim Super Bowl an diesem Wochenende.
Mehr als 30 Teilnehmer aus der gesamten San Francisco Bay Area wetteiferten in einem voll besetzten mexikanischen Restaurant um ein Preisgeld von 100 Dollar. Unter den Teilnehmern befanden sich Männer mit gelocktem Haar, Frauen mit Perücken und künstlichem Gesichtshaar sowie ein Kindergartenkind mit weißem Tanktop und Fliege.
Alle wollten aussehen wie Bad Bunny
Die Teilnehmer ahmten den 31-jährigen puerto-ricanischen Sänger anhand einiger seiner charakteristischen Looks nach und trugen Strohhüte, sogenannte „Pavas“, die traditionell von Bauern in Puerto Rico getragen werden, oder einen Fliegerhut aus Lammfell. Diesen trägt der Künstler seit der Veröffentlichung seines Albums „Debi Tirar Mas Fotos“ häufig. Das Album wurde am Sonntag bei den Grammy Awards als Album des Jahres ausgezeichnet.
„Keine ICE-Razzien beim Superbowl“
Eine Möchtegern-Bad-Bunny trug eine Perücke und einen schwarzen Smoking und hielt ein Schild mit der Aufschrift „ICE Out“ hoch, während sie unter dem tosenden Applaus des Publikums durch das vollbesetzte Restaurant tanzte. Bad Bunny ist ein ausgesprochener Kritiker der Einwanderungsbehörde. Berichten zufolge steht das Sportevent in Santa Clara nicht im Fokus der ICE-Beamten.
Er holte den ersten Platz
Den Hauptpreis des Wettbewerbs gewann Abdul Ramirez Arroyave, ein professioneller Bad Bunny-Imitator aus Kolumbien, der ein rotes Hemd und einen Strohhut über einer eng anliegenden Lockenperücke trug. Auf die Bitte, nach seinem Sieg ein paar Worte zu sagen, antwortete er mit „Danke für alles“. Dann stimmte er gemeinsam mit der Menge Bad Bunnys „Debi tirar mas fotos“ an.
