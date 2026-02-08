Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bad Bunny-Lookalike

SF: Doppelgänger-Wettbewerb wird zur Riesen-Party

Ausland
08.02.2026 15:27
Bei dem Wettbewerb traten einige Bad Bunny-Imitatoren gegeneinander an.
Bei dem Wettbewerb traten einige Bad Bunny-Imitatoren gegeneinander an.(Bild: AP/Giselle Garza Lerma)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Bad-Bunny-Doppelgängerwettbewerb in einem Restaurant in San Francisco entwickelte sich zuletzt zu einer Straßenparty. Hunderte von Fans des Weltstars waren dabei, um seine Doppelgänger anzufeuern und zu seiner Musik mitzusingen. Das Event war Teil des Auftaktes zu seiner Halbzeitshow beim Super Bowl an diesem Wochenende.

0 Kommentare

Mehr als 30 Teilnehmer aus der gesamten San Francisco Bay Area wetteiferten in einem voll besetzten mexikanischen Restaurant um ein Preisgeld von 100 Dollar. Unter den Teilnehmern befanden sich Männer mit gelocktem Haar, Frauen mit Perücken und künstlichem Gesichtshaar sowie ein Kindergartenkind mit weißem Tanktop und Fliege.

Alle wollten aussehen wie Bad Bunny
Die Teilnehmer ahmten den 31-jährigen puerto-ricanischen Sänger anhand einiger seiner charakteristischen Looks nach und trugen Strohhüte, sogenannte „Pavas“, die traditionell von Bauern in Puerto Rico getragen werden, oder einen Fliegerhut aus Lammfell. Diesen trägt der Künstler seit der Veröffentlichung seines Albums „Debi Tirar Mas Fotos“ häufig. Das Album wurde am Sonntag bei den Grammy Awards als Album des Jahres ausgezeichnet.

Zwei Teilnehmer mit Frosch-Masken, wie sie auch auf Bad Bunnys Album-Cover zu sehen sind.
Zwei Teilnehmer mit Frosch-Masken, wie sie auch auf Bad Bunnys Album-Cover zu sehen sind.(Bild: AP/Giselle Garza Lerma)
Fans feierten ausgelassen.
Fans feierten ausgelassen.(Bild: AP/Giselle Garza Lerma)
Abdul Ramirez Arroyave konnte den Contest für sich entscheiden.
Abdul Ramirez Arroyave konnte den Contest für sich entscheiden.(Bild: AP/Giselle Garza Lerma)
Auch Bad Bunnys Fans stellten sich bei der Veranstaltung gegen die Einwanderungsbehörde ICE.
Auch Bad Bunnys Fans stellten sich bei der Veranstaltung gegen die Einwanderungsbehörde ICE.(Bild: AP/Giselle Garza Lerma)

„Keine ICE-Razzien beim Superbowl“
Eine Möchtegern-Bad-Bunny trug eine Perücke und einen schwarzen Smoking und hielt ein Schild mit der Aufschrift „ICE Out“ hoch, während sie unter dem tosenden Applaus des Publikums durch das vollbesetzte Restaurant tanzte. Bad Bunny ist ein ausgesprochener Kritiker der Einwanderungsbehörde. Berichten zufolge steht das Sportevent in Santa Clara nicht im Fokus der ICE-Beamten.

Lesen Sie auch:
Der Super Bowl LX steigt am 8. Februar im Levi’s Stadium in Kalifornien.
NFL bestätigt:
Er wird die Halftime Show des Super Bowl rocken
29.09.2025
Auf Welt-Tournee
Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny sagt USA-Tour ab
11.09.2025
Wirbel um Bad Bunny
Kein ICE-Einsatz rund um den Super Bowl
03.02.2026

Er holte den ersten Platz
Den Hauptpreis des Wettbewerbs gewann Abdul Ramirez Arroyave, ein professioneller Bad Bunny-Imitator aus Kolumbien, der ein rotes Hemd und einen Strohhut über einer eng anliegenden Lockenperücke trug. Auf die Bitte, nach seinem Sieg ein paar Worte zu sagen, antwortete er mit „Danke für alles“. Dann stimmte er gemeinsam mit der Menge Bad Bunnys „Debi tirar mas fotos“ an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf